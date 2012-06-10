به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک درتوکیو ژاپن امروز یکشنبه با پیروزی تیم ملی ایران مقابل ژاپن در دیدار پایانی به کار خود خاتمه داد. در پایان این رقابت‏ها از سوی مسئولان برگزارکننده امتیازآورترین بازیکن و بهترین بازیکن در هفت پست مختلف انتخاب و معرفی شدند.

بر این اساس فرهاد ظریف، سعید معروف و محمد موسوی عراقی عنوان بهترین لیبرو، پاسور و مدافع این رقابت‏ها را از آن خود کردند. فهرست بهترین بازیکنان به این شرح است:

بهترین لیبرو: فرهاد ظریف

در این بخش "رن" از چین و "یئوهیون" از کره جنوبی به عنوان دوم وسوم دست یافتند.

بهترین دریافت کننده: "یئو هیئون" ار کره جنوبی

در این بخش "میلوس" از صربستان و "چوی هونگ" از کره جنوبی به عنوان دوم وسوم دست یافتند.

بهترین پاسور: سعید معروف

در این بخش "پتکوویچ" والدو" از صربستان و "فرناندو" از پورتوریکو به عنوان دوم وسوم دست یافتند.

بهترین توپ گیر: "رن" از چین

در این بخش فرهاد ظریف و "گریگوری" از پورترویکو به عنوان دوم وسوم دست یافتند.

بهترین سرویس زن: "ادگارد توماس" از استرالیا

در این بخش فرهاد قائمی و "تاتسویا" از ژاپن به عنوان دوم و سوم دست یافتند.

بهترین مدافع: محمد موسوی عراقی

دراین بخش بازیکنانی از استرالیا به نام‏های "آیدان" و "ادگار توماس" به عنوان دوم و سوم دست یافتند.

بهترین اسپکر: "شیمیزو" از ژاپن

در این بخش امیر غفور و "نیکولا کولاکوویچ" از صربستان به عنوان دوم و سوم دست یافتند.

امتیازآورترین بازیکن: "تاتسویا" از ژاپن

در این بخش "ادگار توماس" ازاسترالیا و "چن" از چین به عنوان دوم و سوم دست یافتند.

در پایان مسابقات والیبال انتخابی المپیک که به مدت 10 روز در توکیو ژاپن جریان داشت تیم ایران به عنوان سوم دست یافت. تیم‏های صربستان و استرالیا نیز به عنوان قهرمان و بهترین تیم آسیایی سهمیه حضور در بازی‎های المپیک لندن را کسب کردند.