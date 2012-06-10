به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک درتوکیو ژاپن امروز یکشنبه با پیروزی تیم ملی ایران مقابل ژاپن در دیدار پایانی به کار خود خاتمه داد. در پایان این رقابتها از سوی مسئولان برگزارکننده امتیازآورترین بازیکن و بهترین بازیکن در هفت پست مختلف انتخاب و معرفی شدند.
بر این اساس فرهاد ظریف، سعید معروف و محمد موسوی عراقی عنوان بهترین لیبرو، پاسور و مدافع این رقابتها را از آن خود کردند. فهرست بهترین بازیکنان به این شرح است:
بهترین لیبرو: فرهاد ظریف
در این بخش "رن" از چین و "یئوهیون" از کره جنوبی به عنوان دوم وسوم دست یافتند.
بهترین دریافت کننده: "یئو هیئون" ار کره جنوبی
در این بخش "میلوس" از صربستان و "چوی هونگ" از کره جنوبی به عنوان دوم وسوم دست یافتند.
بهترین پاسور: سعید معروف
در این بخش "پتکوویچ" والدو" از صربستان و "فرناندو" از پورتوریکو به عنوان دوم وسوم دست یافتند.
بهترین توپ گیر: "رن" از چین
در این بخش فرهاد ظریف و "گریگوری" از پورترویکو به عنوان دوم وسوم دست یافتند.
بهترین سرویس زن: "ادگارد توماس" از استرالیا
در این بخش فرهاد قائمی و "تاتسویا" از ژاپن به عنوان دوم و سوم دست یافتند.
بهترین مدافع: محمد موسوی عراقی
دراین بخش بازیکنانی از استرالیا به نامهای "آیدان" و "ادگار توماس" به عنوان دوم و سوم دست یافتند.
بهترین اسپکر: "شیمیزو" از ژاپن
در این بخش امیر غفور و "نیکولا کولاکوویچ" از صربستان به عنوان دوم و سوم دست یافتند.
امتیازآورترین بازیکن: "تاتسویا" از ژاپن
در این بخش "ادگار توماس" ازاسترالیا و "چن" از چین به عنوان دوم و سوم دست یافتند.
در پایان مسابقات والیبال انتخابی المپیک که به مدت 10 روز در توکیو ژاپن جریان داشت تیم ایران به عنوان سوم دست یافت. تیمهای صربستان و استرالیا نیز به عنوان قهرمان و بهترین تیم آسیایی سهمیه حضور در بازیهای المپیک لندن را کسب کردند.
نظر شما