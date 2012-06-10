اظهار امیدواری صالحی نسبت به پیشرفت مذاکرات در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، وینر فاسلابند معاون سابق پارلمان اتریش امروز با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط خوب و تاریخی فیمابین دو کشور و اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و گسترش روابط با همه کشورها بر اساس احترام متقابل، خاطر نشان کرد : ایران و کشورهای اروپایی از جمله اتریش منافع بسیاری برای توسعه روابط با یکدیگر دارند و ایران شریک مطمئنی برای اتحادیه اروپا است.

صالحی در این دیدار با تشریح رویکرد اصولی ، روشن و شفاف جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری حق مسلم خود در بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای با پایبندی به تعهدات و مقررات بین المللی و تحت نظارات آژانس بین المللی انرژی اتمی، بر اهمیت فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت ساخت، انباشت و بکارگیری هرگونه سلاح کشتار جمعی و ضرورت تعامل با موضوع هسته ای ایران بر اساس حسن نیت و اعتماد دوجانبه، برای یافتن راه حلی مورد رضایت طرفین با حفظ حقوق مسلم دولت و مردم ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد در راستای این فضای اعتماد متقابل و حسن نیت و با عقلانیت و سیاست حکیمانه شاهد پیشرفت در روند رو به جلوی مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 در نشست آتی در مسکو باشیم.

وینر فاسلابند معاون سابق پارلمان اتریش نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفرش به ایران و ملاقات باصالحی، عدم تغییر در مواضع کشورش درقبال موضوع هسته ای ایران را یادآور شد و بر ضرورت حل مشکل ایران از راه دیپلماسی و گفتگو تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با ایجاد فضای اعتماد متقابل شاهد حل و فصل مسائل موجود در راستای مصالح و منافع طرفین و تقویت صلح و ثبات و پیشرفت در منطقه و جهان باشیم.