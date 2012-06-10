شهرداری تبریز با منطقه آزاد ارس وارد سرمایه گذاری مشترک می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، صادق نجفی پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه امضای تفاهنمامه مشترک با شهردار تبریز در این باره افزود: منطقه آزاد ارس با وجود توانمندی های قوی قطعا بعد از 5 سال به قطب صنعت و تولید و گردشگری مناطق آزاد و شمال غرب کشور تبدیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: زیرساخت های ارتباط بین المللی منطقه آزاد ارس با کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه cis و آسیای میانه در حال مطالعه و احداث است که شاهراه های اقتصاد، تجارت و بازرگانی کشور را شکل می دهد.

نجفی افزود: منطقه آزاد ارس در مقایسه با سایر مناطق آزاد کشور از مزایای نسبی مناسب و متعددی برخوردار است چرا که تمام مزیتهای یک منطقه بکر اقتصادی را داراست.

سرپرست سازمان منطقه آزاد ارس تاکید کرد: زیرساخت های ارتباطی جاده ای ، هوایی و ریلی و وجود انبارهای بزرگ و گمرک یکصد ساله و بسیاری از مزایای سرمایه گذاری موجود در این منطقه در آینده ای نزدیک منطقه آزاد ارس را به برند اقتصادی کشور تبدیل خواهد کرد.



شهردار تبریز در این نشست با اشاره به توانمندی های زیرساختی اقتصادی و بازرگانی و گردشگری این منطقه گفت: می توان زمینه های ایجاد منطقه ای مدرن در شمال غرب کشور را با وجود پتانسیل های ویژه در منطقه آزاد ارس مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: با بهره مندی از توانمندی های بالقوه منطقه آزاد ارس می توان به زودی این منطقه بکر و زیبا را فراتر از برخی شهرهای بنام منطقه خلیج فارس به جهانیان معرفی کرد.

شهردار تبریز با اشاره به احداث اتوبان مرند جلفا تاکید کرد: با اتمام این مسیر مطمئنا استقبال گردشگران از منطقه آزاد ارس بیش از گذشته شده و نیازهای زیباسازی شهری نیز افزایش می یابد.

نوین در بخش دیگری از سخنان خود آغاز واردات خودروهای خارجی را به منطقه آزاد ارس زمینه ساز توسعه حمل و نقل شهری در این منطقه عنوان کرد و افزود: در راستای بهره مندی از تسهیل تردد بین مرکز استان و منطقه آزاد ارس با خودروها و اتوبوس های مدرن آماده ایجاد واحد اتوبوسرانی و تاکسیرانی مشترک با منطقه آزاد ارس هستیم.

وی همچنین به احداث کمپ رفاهی تفریحی شهرداری تبریز به وسعت 10 هکتار در منطقه آزاد ارس اشاره و تاکید کرد: منطقه ارس به جهت وجود آب و هوای مناسب ، و جذب توریسم و بحث توریسم ورزشی نیاز به یک کمپ بزرگ ورزشی داشت که پس از بررسی های انجام گرفته شهرداری تبریز کمپ بزرگ ورزشی رفاهی و تفریحی را در منطقه آزاد ارس احداث می کند.