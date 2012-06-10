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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

وفایی نژاد خبر داد:

افزایش 30 هکتاری شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس

افزایش 30 هکتاری شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از افزایش 30 هکتاری زمین در شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس خبر داد.

عبـاس علی وفـایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف افـزایش سرانه زمین در شهرکهـا و نواحی صنعتی استان و به منظور جذب سرمایه گذاری و ارتقا سطح تولید و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ، به دنبال توسعـه شهرکها و نواحی صنعتی هستیم.

وی افزود: شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس با وسعت 33 هکتـار، درحال فعـالیت بوده که برای افـزایش زمین در این شهرک صنعتی نسبت به خریداری 30 هکتـار زمین از منابع طبیعی اقدام شده و با افزودن آن به این شهرک صنعتی، مساحت شهـرک صنعتی مرزن آباد به 63 هکتـار خواهد رسید.

وفایی نژاد اعلام کرد: برای خریداری زمین فاز توسعـه شهـرک صنعتی مرزن آباد چـالوس 12 میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت شهرکهای صنعتی ، هزینه شده است.

شهـرک صنعتی مرزن آباد چـالوس با تعـداد 21 واحـد به بهـره برداری رسیده با حجم سرمایه گذاری 191 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغـال تعداد 295  نفر در حال فعالیت است.

کد مطلب 1623127

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