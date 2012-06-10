ایران نماد فرهنگ و تمدن است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پورمهدی در بازدید از صنایع دستی علی آبادکتول افزود: باید در مهد تمدن قدر هنر و به خصوص صنایع دستی را دانست.

وی اظهار داشت: در حال حاضر معاونت صنایع دستی دارای 14مرکز آموزش،23 نفر مربی در 21 رشته آموزشی در سه مقطع مقدماتی پیشرفته و تکمیلی است.

وی اظهار داشت: مهر اصالت به آثاری اعطا می شود که دارای شرایط و ضوابط خاص یونسکو را دارا باشد.

علی اکبرکی پور فرماندار شهرستان علی آباد کتول گفت: صنایع دستی نشان دهنده اعتقادات و باورهای یک جامعه است.

فرماندار افزود:خوشبختانه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که آثار فرهنگی ما با اعتقادات ما آمیخته است.

کی پور گفت: امیدواریم که سیستم های اداری و دستگاه های دولتی آنقدر توانمند و قوی عمل کنند که بتوان از هنر هنرمندان در راستای اعتلای فرهنگ اسلامی ایرانی استفاده بهینه نماییم.

یاسر قندهاری سرپرست صنایع دستی علی آباد کتول گزارشی ازعملکرد این اداره بیان کرد و از چند هنرمند صنایع دستی تقدیر به عمل آمد.