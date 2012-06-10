به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز یکشنبه با احمد جبرئیل دبیر کل جنبش خلق برای آزادی فلسطین و هیات همراه دیدار وگفتگو کرد.

صالحی در ابتدای این دیدار از شخصیت بارز احمد جبرئیل در روند مبارزه مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی تمجید کرد و بر موضع اصولی انقلاب و جمهوری اسلامی در حمایت و دفاع از آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف به عنوان اولویت اصلی سیاست خارجی ایران و تداوم این حمایتها تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سرنوشت ساز بودن تحولات اخیر منطقه بدنبال آغاز موج بیداری اسلامی در برخی کشورهای عربی تأکید کرد: سمت و سوی تحولات کنونی به نفع مصالح و منافع ملتهای مسلمان منطقه و در راس آنها مردم فلسطین و به ضرر رژیم صهیونیستی و حامیان آن رقم خواهد خورد و با روی کار آمدن دولتهایی برآمده از خواست و اراده ملتهای منطقه بیش از پیش شاهد تقویت جبهه مقاومت ضدصهیونیستی خواهیم بود.

صالحی همچنین با اشاره به حساس بودن شرایط و تحولات جاری در منطقه و توطئه های مستمر صهیونیستها با همراهی و حمایت استکبار برای ایجاد اختلاف و شکاف در بین ملتها و کشورهای منطقه، بر ضرورت وحدت و انسجام بین گروهها و طیفهای مختلف فلسطینی برای مقابله با دشمن صهیونیستی تاکید کرد.

احمد جبرئیل، دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز در این دیدار ضمن تمجید از موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در حمایت همه جانبه از ملت فلسطین ، این موضع را مایه افتخار و مباهات همه امت اسلامی و عربی دانست و از حمایتهای رهبری و مردم و دولت ایران از مردم فلسطین تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: علاقه و محبت به ایران اسلامی در جان و روح و عواطف همه فلسطینیان قرار دارد و ما امام خمینی (ره) را آغاز گر و احیاء کننده موج بیداری اسلامی و خط مقاومت در منطقه و در فلسطین می دانیم.

احمد جبرئیل با اشاره به توطئه اخیر رژیم صهیونیستی و استکبار برای ایجاد شکاف و تضعیف جبهه مقاومت، بر نقش محوری کشورهای خط مقدم مقاومت در مقابل دشمن صهیونیستی به خصوص ایران و سوریه تاکید کرد و ایران اسلامی را کشور و قدرتی بزرگ در عرصه منطقه ای و بین المللی توصیف کرد که علیرغم تحمل فشارهای همه جانبه نظامی و سیاسی و اقتصادی همچنان در مسیر پیشرفت و توسعه گام بر می دارد و نقش موثری در عرصه‌های مختلف منطقه ای و بین المللی بخصوص در حمایت از قضیه فلسطین و جبهه مقاومت ایفاء می کند.