حجتالاسلام محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: اولین جلسه طرح گردشگری مذهبی این اداره با آموزش و پرورش نیشابور برگزار شد.
وی اظهار داشت: دانشآموزان مقاطع سه گانه تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با ثبت نام در اردوهایی یک روزه به زیارت میروند.
وی هدف از اجرای این طرح را در تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: حضور قشر دانشآموز در این بقاع میتواند به بهینه سازی اوقات فراقت این قشر با هدف تقویت بنیه اعتقادی، دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی کمک کند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور برنامههای این اردوی یک روزه را برگزاری جلسات آموزشی، حلقههای معرفت، آموزش قرآن، داستانهای ائمه معصومین(ع) و پیامبران، اعتقادات و احکام همراه با نشاط معنوی، آشنایی دانشآموزان با شخصیت امامزادگان و ابعاد مبارزاتی ایشان و در مجموع ارتقای سطح معارفی و اعتقادی آنان عنوان کرد.
ذاکری با اشاره به استقرار مبلغان روحانی و مربیان قرآن در بقاع متبرکه که آموزشهای لازم را طی کردهاند، بیان کرد: با استفاده از ظرفیتهای بالای آموزش و پرورش، طرح گردشگری مذهبی در بقاع متبرکه شاخص شهرستان، تابستان امسال برگزار میشود.
وی یادآور شد: گردشگری مذهبی در ایران به خاطر تعلقات دینی و معنوی مردم از پررونق ترین گونههای گردشگری است.
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