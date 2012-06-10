دکتر جواد زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: فاز دوم طرح در تحلیل موازات تیمهای سلامت در سه ماهه دوم سال 91 اجرایی میشود.
او با اشاره به فاز سوم این طرح و استقرار برنامه، اظهار داشت: مردم میتوانند تا شعاع 1.5 کیلومتر از محل سکونت خود به پزشک خانواده مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه مردم در طول سال دوبار میتوانند پزشک خانواده خود را تغییر دهند، تصریح کرد: موضوع شعاع 1.5 کیلومتر نیز در محدوده اختیارات ستاد اجرایی شهرستان است که میتواند آن را تغییر دهد.
وی شروع ارائه خدمات را در فاز چهار عنوان کرد و گفت: این فاز از ابتدای بهمنماه شروع میشود.
عضو ستاد طرح پزشک خانواده نیشابور، یادآور شد: بسیاری از شاخصهای بهداشتی و درمانی در کشور با اجرای این طرح تحت پوشش قرار میگیرند.
زینلی ادامه داد: در طرح پزشک خانواده در روستاها فقط به سطح یک توجه شده است و در طرح شهری به سطح دو و سه نیز ارتقا داده شده و توجه میشود.
وی اظهار داشت: تمامی پزشکان در سطوح تخصصی و عمومی وارد شده و همه در قالب یک مجموعه در تمام نقاط کشور ساماندهی میشوند.
زینلی بیان کرد: مردم در مراجعه اول فقط به پزشک عمومی مراجعه میکنند و بعد با تجویز او برای انجام درمانهای تخصصی به پزشک متخصص مراجعه میکنند.
وی با بیان اینکه سیستم مراقبت، بیمار خود را بیمه میکند، یادآور شد: هر هفته چهارشنبهها با موضوع پزشک خانواده جلسات کاربردی در دانشکده پزشکی نیشابور برگزار میشود.
وی اضافه کرد: برای این موضوع ستادی تشکیل شده است که تمامی ارگانهایی که ارتباط مردمی دارند عضو این ستاد هستند.
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