اختراع بخاری کم مصرف مولد برق توسط دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق قنبری دانش آموز پایه سوم هنرستان اقبال لاهوری یاسوج بااستفاده ازیک منبع ذخیره، مرکز فرمان وکنترل، فن وسیستم سوخت رسانی توانست به این اختراع دست یابد.

وی به خبرنگاران گفت: تولید برق 220 ولت وتأمین برق خانه، تنظیم خودکار بخاری وصرف جویی درنصف زمان لازم برای گرم شدن اتاق نسبت به دیگر بخاریها ازمزایای این بخاری است.

وی عنوان کرد: باروشن شدن بخاری و با استفاده از انرژی گرمایی تولید شده انرژی الکتریکی تولید می شود که قابل استفاده دروسایل برقی خانگی است.

این مخترع جوان افزود: دراین بخاری با استفاده از یک میکروکنترولر پس از گرم شدن وافزایش درجه حرارت بطور خودکار درجه تنظیم ودما ثابت نگه داشته می شود.

وی بیان داشت: با استفاده از عمل مکش فن ومیکروکنترولر هوای سرد اتاق دریافت وبه هوای گرم تبدیل می شود که نسبت به دیگر بخاریها درمدت زمانی کمتری دمای محیط را به میزان دلخواه می رساند.

قنبری درپانزدهمین جشنواره علمی دانش آموزان ممتاز، مبتکر ومخترع بسیجی سال 91 رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

این بخاری هوشمند کم مصرف مولد برق درسازمان ثبت اسناد واملاک کشور به ثبت رسیده است.