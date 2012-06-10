تسلیحات اورانیومی مخالفان سوری/ چه کسانی از شفیق حمایت می کنند!

تظاهرات علیه اشغالگری در تل آویو

روزنامه هاآرتض از تظاهرات صدها عرب و یهودی در میدان "اسحاق رابین" تل آویو طی شب گذشته خبر داد. هاآرتض در حالی این تجمع هزار نفره را به چهل و پنجمین سالگرد جنگ 6 روزه در سال 1967 مرتبط کرده است که رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: صدها نفر از تظاهرات کنندگان در تل آویو شعار "بدون پایان اشغالگری، عدالت اجتماعی وجود ندارد" را سر داده اند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به تظاهرات سال گذشته در مناطق اشغالی در اعتراض به بی عدالتی اجتماعی نیز اشاره کرده است.



تسلیحات اورانیومی مخالفان سوری





به نوشته سایت الموتمر عراق، اسناد موثق نشان می دهد مخالفان سوری از تسلیحات آمریکایی حاوی اروانیوم ضعیف شده در حمله علیه ارتش سوریه استفاده می کنند.





تصاویر حمله به خودروهای زرهی ارتش سوریه نشان می دهد که مخالفان سوری از تسلیحات آمریکایی و اسرائیلی که حاوی اورانیوم ضعیف شده است، استفاده می کنند.



سوء استفاده اساتید لبنانی از موسم امتحانات





پایگاه خبری النشره در گزارشی با اشاره به وضعیت سخت معیشتی اساتید دانشگاهی و معلمان لبنانی اعلام کرد: این قشر با اعلام تحریم امتحانات رسمی در لبنان باعث ایجاد مشکلات زیادی شده اند. بر این اساس، معلمان مدارس و اساتید دانشگاهی لبنان تصمیم دارند تا زمانی که حقوقهایشان تغییر نکند از ارائه سوالات و همچنین تصحیح پاسخنامه های دانش آموزان و دانشجویان خودداری کنند.



بازداشت نماینده سلفی پارلمان مصر در وضع نامناسب





"علی ونیس" نامزد سلفی پارلمان مصر پس از مشاهده شدن در وضعی نامناسب همراه با یک دختر جوان که نسبتی با وی نداشته در آستانه بازداشت قرار دارد. به نوشته روزنامه الدستور مصر شاهدان عینی اخیر این نامزد پارلمان مصر را در شرایطی نامناسب دیده اند.



البته در ابتدا برخی مقامات امنیتی اعلام کرده بودند که دختر مذکور به نام "نسرین م.الف" نامزد ونیس بوده، اما پس از تحقیقات دادستانی مشخص شده که این دو هیچ نسبت نزدیکی با هم نداشته اند و نامزد هم نبوده اند.



اشک تمساح پرز





"شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی هنگام سفر به واشنگتن با گرفتن ژست انسان دوستانه در گفتگویی اظهار داشت: نمی توانیم در برابر تابوتهای کوچک حامل اجساد کودکان در سوریه بی تفاوت باشیم.



پرز با تاکید بر لزوم افزایش فشارها علیه دمشق افزود: من بر شورشیانی که خود را در معرض گلوله های جنگی قرار می دهند، بیشترین احترام را قائلم و امیدوارم پیروز شوند.



"شائول موفاز" نیز که به تازگی با نتانیاهو ائتلاف تشکیل داده نظام دمشق را به ارتکاب جنایات ضد بشری متهم کرد.



رامنی اگر رئیس جمهور شود!





"ریچارد ویلیامسون" مشاور ارشد "میت رامنی" نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از مواضع بسیار تند رامنی علیه ایران خبر داد. وی به هاآرتض گفت: زمانی که رامنی رئیس جمهور شود، ایران می فهمد که یک کلانتر جدید به شهر آمده است!

وی افزود: میت رامنی معتقد است تنها مسئله ای که از استفاده آمریکا از گزینه نظامی بدتر است، دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای است.



چه کسانی از شفیق حمایت می کنند





- روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد: "احمد شفیق" آخرین نخست وزیر دوران مبارک از حمایت گسترده سرمایه داران و حامیان نظام گذشته در رقابتهای انتخاباتی بهره مند است.

بنابراین گزارش، افرادی که تبلیغات انتخاباتی شفیق را مدیریت می کنند همگی از مقامات رژیم سابق مصر هستند. "ابراهیم مناع" که مسئول تبلیغات انتخاباتی شفیق است در کابینه وی در دوران مبارک وزیر حمل و نقل هوایی بود. "محمد قدری" از مسئولان هماهنگ کننده تبلیغات شفیق نیز معاون مناع در همان وزارتخانه بوده است.

بیلبوردهای احمد شفیق نیز از سوی شرکت تبلیغاتی "طارق نور" که بیلبوردهای "حسنی مبارک" در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 تولید کرده بود، ساخته شده است.