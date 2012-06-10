پلدختر مستعد توسعه بخش کشاورزی است/ روان آبها مهار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند ظهر یکشنبه در دیدار مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر به مناسبت فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه جهاد در جامعه اسلامی اظهار داشت: این نهاد با فرمان حضرت امام راحل در 27 خرداد ماه سال 58 متولد شد و بسیاری از تلاشها برای محرومیت زدایی از مناطق روستایی و عشایری کشور، متوجه جهادگران پر تلاش و بی ادعا است.

وی با بیان اینکه جهاد سازندگی یادگار عظیم و ارزنده انقلاب اسلامی است، گفت: جهاد کشاورزی در مدت زمان اندکی توانست منشا تحولات بنیادین در مناطق روستایی کشور شود و جهادگران در دوران دفاع مقدس خویش را سزاوار لقب سنگر سازان بی سنگر کردند.

وی با بیان اینکه در شهرستان پلدختر زمینه فعالیت کشاورزی مهیاست، افزود: در سال حمایت از تولید ملی باید اهتمام بیشتری برای توسعه بخش کشاورزی صورت گیرد.

امام جمعه پلدختر با تاکید بر اینکه باید از روان آبهایی که از این شهرستان هدر می رود استفاده کرد، تصریح کرد: رونق کشاورزی موجب تحقق تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی می شود.

حجت الاسلام لروند افزود: در شهرستان پلدختر شرایط کافی برای تولیدات کشاورزی وجود دارد چرا که این شهرستان از نعمت های زیادی برخوردار است اما نباید کشاورزان به صورت سنتی در این زمینه فعالیت کنند بلکه باید با علم روز دنیا آشنا شوند.

وی تصریح کرد: امروز باید با علم روز دنیا حرکت کرد چرا که کشاورزی بر طبق عادات سنتی دیگر مقرون به صرفه و عاقلانه نیست و در این راه دولت و بخش های دولتی همچون جهاد کشاورزی باید علم و تجهیزات جدید را با تسهیلات مناسب در اختیار کشاورزان قرار دهند.

امام جمعه پلدختر یادآور شد: تذکر مقام معظم رهبری در سال جاری نیز در خصوص تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای ما در بخش کشاورزی یک تکلیف است.