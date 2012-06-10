دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی/ ثبت نام برنامه پزشک خانواده در گناباد

محمد صادق علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نحوه استفاده از خدمات پزشک خانواده با اشاره به آمادگی این دانشگاه و ستاد اجرایی شهرستانهای گناباد و بجستان برای اجرای این برنامه از ثبت نام افراد واجدالشرایط در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی افزود: متقاضیانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند می توانند با مراجعه به اداره بیمه خدمات درمانی، از پوشش بیمه ایرانیان برخوردار شوند ضمن آنکه مساعدت لازم از سوی بیمه خدمات درمانی و کمیته امداد برای افرادی که تمکن مالی کافی ندارند انجام خواهد شد.

علیمردانی بیان کرد: واحد مدیریت شبکه معاونت بهداشتی در شهرستان گناباد و واحد توسعه شبکه بهداشت و درمان در شهرستان بجستان آماده ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص برنامه پزشک خانواده هستند.

وی بیان داشت: هر یک از افراد تحت پوشش یکی از بیمه های پایه خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی در صورت ثبت نام در این برنامه، می توانند از میان پزشکانی که در نزدیکی محل سکونت آنها مستقر هستند و توسط ستاد اجرایی دانشگاه و شهرستان ها معرفی می شوند، یک پزشک را به عنوان پزشک خانواده خود انتخاب کنند.

وی ادامه داد: از آن پس پزشک منتخب موظف است، خدمات سلامت را در محدوده بسته خدمات تعریف شده، بدون تبعیض سنی و جنسی، ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار افراد تحت پوشش خود قرار دهد.

علیمردانی اظهار داشت: ویزیت بیماران، تزریقات و خدمات دارویی مورد قبول سازمانهای بیمه گر، در خدمات سطح اول که نیاز به ارجاع ندارند، رایگان بوده و در صورت ارجاع به پزشک متخصص، 10درصد هزینه های درمان توسط مردم و 90درصد باقیمانده توسط سازمانهای بیمه گر پرداخت می شود که این امر در کاهش هزینه های درمانی تاثیر فراوانی خواهد داشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تصریح کرد: در صورت عدم رضایت فرد از پزشک خانواده خود می تواند تا دو بار پزشک خود را تغییر دهد و این در حالی است ظرفیت پذیرش و ثبت نام جهت هر پزشک خانواده تا سقف 2500 نفر است.

علیمردانی تصریح کرد: با استقرار پزشک خانواده، برنامه عدالت در سلامت محقق می شود و دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصص در نظام ارجاع تسهیل می یابد و ویزیت و فرانشیز داروی رایگان در خدمات سطح اول ، از مزایای برنامه پزشک خانواده است.