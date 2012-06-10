آمایش سرزمین مشکلات زیست محیطی مازندران را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز محمودی راد عصر یکشنبه در نشست مشترک کارشناسان محیط زیست و حفاظت منابع طبیعی مازندران افزود: شکل گیری آمایش سرزمین مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست را حل می کند.

این مسئول با تاکید براینکه برای جلوگیری از شکار پرندگان و حیوانات در مناطق مازندران باید فرهنگ سازی کرد، ابراز داشت: برخی افراد برجسته محلی و دهیاری و شوراها می توانند در جلوگیری از شکار غیر مجاز ایفای نقش کنند.



وی شکار را منبع تامین معاش برخی افراد بومی در مازندران دانست و خاطر نشان کرد: برای صیانت از گونه های جانوری در مازندران باید شغلی که موجب پرورش پرندگان و یا جانوران می شود برای بومیان منطقه تعریف شود.

محمودی راد، اعتبار برای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی در مازندران را اندک دانست و گفت: نبود نیروی انسانی کافی و فعالیت های گسترده در حوزه محیط زیست مازندران کار را برای محیط بانان سخت کرده است.

وی اذعان داشت: اداره کل محیط زیست مازندران به احیا حیوانات در معرض انقراض روی آورده است که شوکا، آهو، گوزن زرد و پلنگ از جمله این حیوانات هستند.

وی با بیان اینکه کشورهای غربی بیشترین ضربه را با صنعتی شدن به محیط زیست زدند اظهارداشت: آمریکا از بابت صنعتی شدن ضربه مهلکی به محیط زیست وارد کرد و با شعار صیانت از محیط زیست پیمان کیوتو را نپذیرفت.

محمودی راد، فرهنگ ملی و مذهبی کشور را عاملی برای صیانت از محیط زیست دانست و گفت: شکستن شاخه ای از درخت و یا کشتن حیوانی در زمان احرام حج از مواردی است که نشان می دهد مکتب اسلام به صیانت از محیط زیست پایبند است.

وی با اشاره به اینکه تمام مناطق حفاظت شده محیط زیست با منابع طبیعی پیوند خورده است، یادآور شد: بخش مهمی از فعالیت های زیست محیطی متعلق به منابع طبیعی است که با تعامل بین دو دستگاه باید صیانت شود.

این مسئول به اجرای طرح تنوع زیست محیطی که طرحی بین المللی است در مازندران یاد کرد و گفت: سازمان جنگل و مراتع به صورت جدی در اجرای طرح تنوع زیست محیطی وارد شده است.

مدیرکل محیط زیست مازندران با بیان اینکه آمایش سرزمین در مازندران موجب می شود تا از ظرفیت های هر منطقه به درستی استفاده شود، گفت: ساخت وسازهای پراکنده عمده ترین چالش مازندران در حوزه زیست محیطی است.

وی به نبود مدیریت صحیح در حوزه سخت و ساز روستایی، بیان داشت: ارزش افزوده اراضی در روستاها موجب شد تا زمین ها به غیر بومی ها فروخته شد و با ویلا سازی مشکلات زیست محیطی در بحث پسماند ها و پساب ها به وجود آید.

محمودی راد، واگذاری پارک های جنگلی به بخش خصوصی را اقدامی مناسب در مازندران دانست و یادآور شد: بخش خصوصی برای مشتری یابی به محیط زیست تفرجگاه ها اهمیت داد.

وی ورود فاضلاب به رودخانه و دریا را معضلی زیست محیطی اعلام کرد و گفت: شرکت آبفار در جمع آوری فاضلاب ها اقدام مناسبی کرده است.

