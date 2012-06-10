دانش آموختگان رشته های کار و دانش در مراکز استان ها رقابت خواهند کرد

عیسی کشاورز در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره برگزاری پانزدهمین دوره آزمون ادواری استانداردهای مهارتی مراکز کار و دانش در مراکز استانها گفت: دوره آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش با هدف سنجش دانش نظری وعملی هنرجویان ماهر، نیمه ماهر واستاد کار در 23 تیرماه جاری برگزار می شود.

وی افزود: در پانزدهمین دوره آزمون ادواری هنرجویان در 35 رشته مهارتی کاردانش و در2 بخش نظری وعملی در رشته های گرافیک رایانه ، چهره آرایی وچهره سازی، تصویربرداری، عکاسی، تولید چند رسانه ای، طراحی صفحات وب ، تصویر سازی کامپیوتری و... به طور همزمان در مراکز استانهای کشور با هم رقابت خواهند داشت.

کشاورز یادآور شد این آزمون 23 تیرماه به صورت همزمان در کلیه استانها منجمله استان البرز برگزار می شود.

داوطلبان ازهفته آخر خرداد ماه سال جاری می توانند برای دست یابی به دفترچه راهنما وثبت نام به پایگاه های اطلاع رسانی www.amoozeshehonar.ir مراجعه نمایند.

