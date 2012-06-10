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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

نمایش "آقای قاضی ..." در گناباد به روی صحنه رفت

نمایش "آقای قاضی ..." در گناباد به روی صحنه رفت

گناباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد گناباد گفت: نمایش آقای " قاضی ... "در گناباد به روی صحنه رفت.

علی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقاء فعالیت های هنری گروه نمایشی پدرام وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد نمایش "آقای قاضی ..." را برگزار می کند.

وی افزود: این نمایش نامه به کارگردانی زهرا صابریان و و بازیگری عباس رثای اجرا می شود.

وی ادامه داد: نمایش آقای قاضی برگرفته از کتاب " آقای قاضی صدایم را می شنوید؟" از انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس است که 20 و 21 خردادماه از ساعت 18 الی 20 در محل سالن آمفی تئاترارشاد اسلامی گناباد اجرا می شود.

قنبری ازعموم علاقه مندان به ویژه هنرمندان خواست که از این برنامه هنری دیدن کنند. 

کد مطلب 1623148

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