دامداری یکهزار رأسی در بخش فشافویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دامداری ظهر یکشنبه با حضور سید محمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، امیرحسین باقرنژاد فرماندار شهرستان ری، کریم رئوف بخشدار فشافویه، رئیس جهاد کشاورزی شهرری و دیگر مسئولان این منطقه افتتاح شد.

این دامداری روزانه بالغ بر 14 تن شیر تولید کرده و موجبات اشتغال 50 نفر را فراهم آورده است.

140 میلیارد سرمایه گذاری برای دامداری یکهزار رأسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در حاشیه افتتاح این دامداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای این دامداری حدود 140 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که 14.8 درصد آن از طریق تسهیلات جهاد کشاورزی در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته و 125 میلیارد ریال نیز آورده خود سرمایه گذار بوده است.

تولید سالانه 10 هزار تن شیر و 100 تن گوشت

سید محمد موسوی افزود: تولید سالانه 10 هزار تن شیر و 100 تن گوشت قرمز از جمله مزایای این دامداری است.

وی به مشخصات ویژه این طرح اشاره و بیان کرد: تبدیل پرواربندی گوساله به گاوداری شیری یکهزار رأسی از جمله مشخصه ویژه این طرح است.

این مسئول ادامه داد: راه اندازی کارخانه فرآورده های لبنی و همچنین کارخانه فرآورده های گوشتی برای این مرکز دامداری دیده شده است.