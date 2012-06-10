به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، هشتمین همایش «کتاب سال سپاه» با حضور جمعی از مقامات لشکری، مسوولان فرهنگی کشور و پاسداران اهل‌قلم برپا خواهد شد.

در این دوره همایش حدود 402 عنوان کتاب از 234 نویسنده پاسدار در بخش‌های «ادبیات و دفاع‌مقدس»، «فرهنگی ـ اعتقادی»، «سیاسی ـ حقوقی»، «نظامی ـ امنیتی»، «اقتصادی ـ اجتماعی»، «پزشکی ـ پیراپزشکی» و «فنی ـ مهندسی» توسط 24 داور در دو بخش تالیف و ترجمه بررسی شده‌اند.

رتبه‌های اول تا سوم هر یک از این شاخه‌های داوری در مراسم اختتامیه «هشتمین همایش انتخاب کتاب سال سپاه و پاسداران اهل قلم» معرفی و تجلیل خواهند شد.

تشکیل نشست هم‌اندیشی اعضای کانون پاسداران اهل‌قلم، یکی از برنامه‌های حاشیه‌ای این مراسم است. نویسندگان پاسدار در این نشست، به رایزنی درباره راهکارهای پیشرفت کانون پاسداران اهل قلم خواهند پرداخت.

آیین معرفی برگزیدگان «هشتمین همایش انتخاب کتاب سال سپاه و پاسداران اهل قلم» ساعت 9 صبح سوم تیر ماه 91 در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز خواهد شد.

