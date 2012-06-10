فرهنگ ایثار در جامعه کامل ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی رضایی عصر یکشنبه در گردهمایی مددکاران، کارشناسان پیگیر و همیاران طرح سپاس در بابلسر با اشاره به ارزشمندی فرهنگ ایثار اظهار داشت: جلوگیری از تهدیدها و خطراتی که مقام معظم رهبری سالها متذکر می شوند با طنین انداز شدن فرهنگ شهادت، ایثار و بسیجی بی تاثیر خواهد بود.

وی تاکید کرد: احیا و نشر فرهنگ ایثارگری و نیز مقابله با تحریم ها و تهدیدها تنها با قرار گرفتن تحت فرمان ولی فقیه ممکن خواهد شد.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران افزود: ناهنجاری های امروز جامعه به دلیل بی توجهی و انتقال ناقص و نادرست فرهنگ غنی ایثار است و حفظ دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس راهگشای مشکلات خواهد بود.

وی با تبیین رویکرد ساختاری بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای طرح سپاس بیان داشت: مددکاران نیز باید در زمینه خدمت به ایثارگران و حل مشکلات آنان با حفظ شأن ایثارگران، برخوردی ایثارگرانه داشته باشند.

رضایی ادامه داد: خدمت به قشر ایثارگر در برابر ایثار آنان قابل مقایسه نیست، زیرا ایثار و از خود گذشتگی از جایگاهی رفیع برخوردار است.

وی خطاب به مددکاران، همیاران و کارشناسان طرح سپاس تاکید کرد: قشری که به ایثارگران خدمت میکند نباید شعار بدهند زیرا با کسانی مواجه هستند که عمل گرا بودند.

وی تصریح کرد: مددکاران تنها دهنده مشکلات نباشند بلکه پیگیر حل و رفع آنها باشند.