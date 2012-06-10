فشار خشکسالی روی کشاورزان پلدختری/ دامداران دامهای خود را فروختند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی ظهر یکشنبه در دیدار کارکنان جهاد کشاورزی با امام جمعه پلدختر اظهار داشت: خشکسالیهای چند سال اخیر یک میلیارد و 500 میلیون ریال به باغات، زراعت و دام این شهرستان خسارت وارد کرد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، عنوان کرد: شهرستان پلدختر به طور متوسط بیش از 400 هزار تن محصولات باغی، زراعی و دامی را سالانه تولید کند.

وی گفت: با توجه به جمعیت سه هزار و 600 خانواری تولید کنندگان شهرستان پلدختر سرانه تولید بیشتر از جمعیت است که باید به این قشر تولید کننده توجه جدی شود و مورد حمایت قرار گیرند.

خادمی با تاکید بر ضرورت جبران خسارات ناشی از خشکسالی، یادآور شد: چنانچه دولت در بحث خشکسالی کشاورزان، باغداران و دامداران شهرستان پلدختر را مورد حمایت قرار ندهد با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

وی افزود: هم اکنون دامداران شهرستان با توجه به خشکسالی اقدام به فروش دامهای خود به صورت اجباری می کنند که اگر این روند ادامه داشته باشد و مشکل آنان حل نشود بعد از دام اقدام به فروش زمین های کشاورزی خود خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر یادآور شد: کشاورزان این شهرستان که محصولاتشان بر اثر خشکسالی از بین رفته ناچارند از بانک ها وام بگیرند و همین امر آنها را سخت در فشار قرار داده است.