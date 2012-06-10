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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

خادمی مطرح کرد:

فشار خشکسالی روی کشاورزان پلدختری/ دامداران دامهای خود را فروختند

فشار خشکسالی روی کشاورزان پلدختری/ دامداران دامهای خود را فروختند

پلدختر- خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر با اشاره به فشار خشکسالی روی کشاورزان این شهرستان، گفت: هم اکنون دامداران شهرستان با توجه به خشکسالی اقدام به فروش دامهای خود به صورت اجباری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی ظهر یکشنبه در دیدار کارکنان جهاد کشاورزی با امام جمعه پلدختر اظهار داشت: خشکسالیهای چند سال اخیر یک میلیارد و 500 میلیون ریال به باغات، زراعت و دام این شهرستان خسارت وارد کرد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، عنوان کرد: شهرستان پلدختر به طور متوسط بیش از 400 هزار تن محصولات باغی، زراعی و دامی را سالانه تولید کند.

وی گفت: با توجه به جمعیت سه هزار و 600 خانواری تولید کنندگان شهرستان پلدختر سرانه تولید بیشتر از جمعیت است که باید به این قشر تولید کننده توجه جدی شود و مورد حمایت قرار گیرند.

خادمی با تاکید بر ضرورت جبران خسارات ناشی از خشکسالی، یادآور شد: چنانچه دولت در بحث خشکسالی کشاورزان، باغداران و دامداران شهرستان پلدختر را مورد حمایت قرار ندهد با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

وی افزود: هم اکنون دامداران شهرستان با توجه به خشکسالی اقدام به فروش دامهای خود به صورت اجباری می کنند که اگر این روند ادامه داشته باشد و مشکل آنان حل نشود بعد از دام اقدام به فروش زمین های کشاورزی خود خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر یادآور شد: کشاورزان این شهرستان که محصولاتشان بر اثر خشکسالی از بین رفته ناچارند از بانک ها وام بگیرند و همین امر آنها را سخت در فشار قرار داده است.

کد مطلب 1623155

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