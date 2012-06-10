اعتراف اپوزیسیون سوری به نقش تاثیر گذار ایران/دریافت کمک از اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای موسوم به ملی انتقالی سوریه که تا کنون هرگز نتوانسته است گروههای مخالف سوری را با یکدیگر منسجم کند ونمایندگی و رهبری واحد گروههای مخالف سوری را برعهده بگیرد و بیشتر مورد حمایت کشورهای غربی و اعراب همسو با دشمنان ملت سوریه است، امروز بار دیگر به دریافت کمک از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اعتراف کرد.



اختلافات و دودستگی در میان اعضای شورای موسوم به ملی انتقالی با انتخاب عبدالباسط سیدا به جای برهان غلیون نمایان شد.



عبدالباسط سیدا وبرهان غلیون امروز در استانبول مقر اپوزیسیون سوری که از حمایتهای گسترده غربی ها، ترکیه و رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس برخوردارند، در یک کنفرانس مطبوعاتی که به طور هماهنگ و گسترده از سوی شبکه های غربی و عربی ضد سوری به طور زنده پخش می شد، شرکت کردند.

عبدالباسط سیدا که گفته می شود از کُردهای سوریه است، به صراحت از تلاش برای کشاندن پای بیگانگان به دخالت نظامی در سوریه خبر داد و گفت : ما خواهان تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد هستیم که همه گزینه ها را روی میز می گذارد(از جمله گزینه نظامی).



وی در تلاش برای برهم زدن ثبات و امنیت سوریه از طریق ایجاد شکاف در میان ارتش و مقامات سوری اعلام کرد از ارتش و مقامات سوری می خواهم از نظام سوریه جدا شوند.



سیدا در پاسخ به سئوالی درباره روابط شورای انتقالی و گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد ادعا کرد : روابط ما و ارتش آزاد روابط نزدیک است و توافقی وجود دارد مبنی براینکه شورا، نماینده رهبری سیاسی است.



اعتراف به کمکهای گسترده رژیمهای عربی به مخالفان سوری



سیدا اذعان کرد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کمکهای سیاسی، مالی و دیپلماتیک به مخالفان سوری ارائه می کنند.



وی با ادعای اینکه حکومت بشار اسد درآستانه پایان یافتن است، از برگزاری نشستی با حضور گروههای مخالف تحت نظارت اتحادیه عرب پرده برداشت تا بار دیگر به دخالتهای گسترده رژیمهای عربی در امور سوریه و مانع تراشی آنها در برابر حل مسالمت آمیز بحران سوریه اعتراف کند.



سیدا بار دیگر گفت از طریق دوستان خود چه در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس یا کشورهای گروه دوستان سوریه برای تصویب قطعنامه تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تلاش خواهد کرد.



وی در عین حال با بیان اینکه درصورت تصویب نشدن چنین قطعنامه ای، جایگزین های دیگری در نشست آتی با اتحادیه عرب بررسی می شود،به دشواریها ومشکلات پیش روی مخالفان وحامیان آنها برای تصویب قطعنامه ای که مجوزجنگ علیه سوریه را می دهد، اعتراف کرد.



اما عقب نشینی مخالفان سوری از مواضع تند گذشته در برابر ایران و اعتراف آنها به نقش تاثیرگذار کشورمان در حل بحران سوریه از دیگر نکات بود که در کنفرانس مطبوعاتی سیدا و غلیون رئیس سابق شورای موسوم به انتقالی سوریه نمایان شد.



برهان غلیون رئیس سابق شورای موسوم به انتقالی سوریه درباره پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی درباره سوریه و مشارکت ایران در آن گفت ما مخالف این ایده نیستیم، ایران می تواند در این کفنرانس شرکت کند.



وی البته برای مشارکت ایران در این کنفرانس در حالی شرط گذاشت که تا کنون غربی ها به ویژه آمریکا و فرانسه با حضور ایران در چنین کنفرانسی مخالفت کرده اند، غلیون مدعی شده است ایران به شرطی می تواند در این کنفرانس شرکت کند که پیش از آن، بیانیه ای صادر کند و بر حق ملت سوریه برای نظام منتخب دموکراتیک تاکید کند.



ادعای برهان غلیون درباره اینکه ایران باید از حق ملت سوریه دفاع کند، در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز ناآرامی های برنامه ریزی شده در سوریه از سوی غربی ها و رژیمهای عربی همسو با دفاع از خواسته های مشروع ملت سوریه بر ضرورت تحقق این خواسته ها در چارچوبهای قانونی از طریق دستیابی گروههای مختلف سوری به توافق برای حل مشکلات و انجام اصلاحات فراگیر واقعی تاکید کرده است.