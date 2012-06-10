5 میلیارد ریال تسهیلات به 10 طرح کشاورزی کلات اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر،فرماندار کلات از اختصاص 5 میلیارد و 157 میلیون ریال تسهیلات برای اجرای 10 طرح بخش کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

محمدرضا قره خانی با اشاره به تصویب و معرفی 10 طرح به بانک عامل برای دریافت تسهیلات گفت: احداث بندهای خاکی، اصلاح مرتع، دیوار ساحلی، واحد پرواربندی دام و پرورش ماهی از جمله این طرح ها است.

وی آماده نشدن نقشه به هم پیوسته منابع آب شهرستان را دلیل تاخیر در اجرای طرح واگذاری اراضی قابل کشت منابع طبیعی به کشاورزان دانست و اظهارکرد: از اداره آب شهرستان می خواهیم تا ضمن تسریع در ارائه این نقشه، موجبات آغاز این طرح تحول آفرین را فراهم آورد.

مصرف آب بخش خانگی زاوه 14 درصد کاهش یافت

سرپرست امور آب و فاضلاب شهری زاوه از کاهش 14 درصدی مصرف آب در این شهر با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد.

احمد داودی با بیان اینکه این کاهش مصرف در بین مشترکان خانگی مربوط به سال جاری است اظهارداشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها واطلاع رسانی مؤثر میزان مصرف آب در بخش خانگی زاوه را کاهش داده است.

وی با باین اینکه هم اینک سه هزار و 300 مشترک از خدمات آبفای زاوه بهره می برند اظهارداشت: با توجه به قرار گرفتن زاوه درمنطقه گرم خشک باید صرفه جویی در مصرف آب توسط شهروندان ادامه یابد.

همایش پیاده روی گرامیداشت هفته محیط زیست در مه ولات برگزار شد

با حضور فرماندار مه ولات همایش پیاده روی خانوادگی، گرامیداشت هفته محیط زیست برگزار شد.

علی حاجی عرب در حاشیه این مراسم گفت: سلامت جسم، نشاط روان و کاهش آسیب های اجتماعی ارمغان نهادینه شدن فرهنگ ورزش همگانی در یک جامعه است.

فرماندار مه ولات در خصوص اهداف برگزاری این مراسم اظهار داشت: یادآوری اهمیت مقولاتی چون حفاظت از محیط زیست، ورزش همگانی و خانواده محوری به مردم با اجرای این قبیل برنامه ها محقق می شود.

برپایی غرفه "مهر اصالت" توسط خراسان رضوی در نمایشگاه صنایع دستی

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت : همزمان با نمایشگاه سراسری صنایع دستی تهران هنرمندان صنایع دستی تنها غرفه مهر اصالت را در این نمایشگاه برپاکردند.

جواد موسوی اظهارکرد: در این غرفه، تصاویری از صنایع دستی که توسط 29 نفر از هنرمندان این استان موفق به دریافت نشان ملی اصالت شدند با ذکر شناسنامه آثار هنری در معرض دید عموم به نمایش گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: صنعتگران می توانند با مراجعه به این غرفه با نحوه کسب نشان مهر اصالت صنایع دستی برای آثار خود آشنایی لازم را کسب کنند.

آستان قدس رضوی تنها مرکزی که اسناد آن ثبت جهانی شده است

دبیر نخستین هم اندیشی مدیران و کارشناسان بایگانیهای آستان قدس رضوی گفت: مرکز اسناد آستان قدس رضوی تنها مرکز اسنادی درکشور است که مجموعه اسنادی آن ثبت حافظه جهانی شده است واز این جهت به عنوان مرکز نخست اسنادی در کشور محسوب می شود و به لحاظ کمیت دومین مرکز اسنادی کشور است.

محمد هادی زاهدی، از اسناد به عنوان شناسنامه ملت ها نام برد و گفت: در مرکز اسناد آستان قدس کارهای بسیاری خوبی درحوزه ارزشیابی، نمایه سازی، حفظ و نگه داری اسناد وکاری که اخیرا درحوزه دیجیتال سازی اسناد انجام شده است.