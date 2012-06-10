597 معتمد معین در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طف الله اولادی عصر یکشنبه در گردهمایی مددکاران، کارشناسان پیگیر و همیاران طرح سپاس با اشاره به اهمیت اجرای طرح سپاس در بین خانواده های شهدا و ایثارگران جامعه افزود: معتمدین معین از بین ایثارگران انتخاب می شوند، چراکه با درک موقعیت و مشکلات ایثارگران، ایجاد و راه اندازی شبکه های مختلف در زمینه های فراوانی میتوانند مشکل گشا باشد.

وی اظهار داشت: اکنون معتمدین معین در برابر جمعیت یکصد و 50 هزار نفری از ایثارگران و خانواده معظم آنان بسیار اندک هستند و تلاش می شود جامعه معتمدین به 2برابر افزایش یابد.

معاون تعاون و اموراجتماعی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با تبیین اهداف و برنامه های کلی مددکاری تصریح کرد: لازمه موفقیت در هر ارتباط خوب شنیدن است که این امر در تداوم ارتباط و نتیجه گیری نقش اساسی را ایفا می کند.

اولادی بیان داشت: اگر حوزه مددکاری شناخت نداشته باشیم در رسیدن به هدف توفیقی حاصل نخواهد شد.

وی ادامه داد: از جمله مهمترین محورها در حوزه مددکاری آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است، در این حوزه نیز آموزش خانواده ها توسط مددکاران ، مشاوران و جمع آوری اطلاعات از مشکلات خانواده ها قرار دارد.

معاون تعاون و اموراجتماعی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: از دیگر محورهای مددکاری، راهکارهایی است که برای آموزش گروهی یا انفرادی، رسمی یا غیر رسمی به شیوه های مختلف و در شرایط مختلف و خاص صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: حوزه دیگر از مددکاری، مددکاری اجتماعی است که در این حوزه، مددکاری فردی و گروهی مورد توجه قرار می گیرد.

اولادی افزود: متاسفانه مددکاری اجتماعی، نسبت به مددکاری فردی و مددکاری گروهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: مشاوره گروهی از دیگر محورهای مددکاری محسوب می شود که در این حوزه، مشکلات گروهی که دارای مشکل مشابه هستند از طریق مجموعه فعالیت های سیستماتیک مورد بررسی قرار می گیرد، که این امر در مراکز مشاوره و در محورهایی چون چگونگی زندگی بهتر ایثارگران، مشاوره ازدواج، مشاوره تحصیلی، مشاوره و درمان اعتیاد و... دنبال می شود.

معاون تعاون و اموراجتماعی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران تاکید کرد: مددکاران، کارشناسان و همیاران طرح سپاس نیز علاوه بر قانون و مقررات باید بر اساس تکلیف شرعی عمل کنند.