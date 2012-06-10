استغالزایی برای 41 هزار نفر در اردبیل/تحقق 80 درصد تعهدات

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری در جلسه توسعه طرحهای مشاغل خانگی در استان اضافه کرد: بالاترین رقم تحقق اشتغال در سطح استان به ترتیب در شهرهای اردبیل و پارس آباد و مشکین شهر تحقق یافته است.

به گفته مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان این میزان اشتغالزایی هشتاد درصد تعهد اشتغال استان اردبیل را در سال گذشته شامل می شود.

وی با اشاره به عدم تحقق 20 درصدی تعهد اشتغال استان از مجموع تعهد اشتغالزایی مصوب دولت یادآور شد: اشتغالزایی 41 هزار نفر از بیکاران استان در بخشهای چهارده گانه صورت گرفته است.

منوری تصریح کرد: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در اجرای طرح اعتبارسنجی تعهد اشتغال در سال 90 جزو پنج استان برتر کشور شناخته شد.



وی عنوان کرد: بر اساس بررسیهای مرکز آمار و اطلاعات بازار کار که بر پایه شاخصهای رعایت بازه زمانی اجرای عملیات میدانی طرح و داده آمایی، کیفیت اطلاعات تکمیل شده در سامانه، میزان تعامل، شرکت در دوره های آموزشی و... انجام گرفته عملکرد این نهاد بسیار موفق بوده است.



منوری همچنین تعهد اشتغال سال جاری استان اردبیل را 43 هزار و 907 نفر عنوان کرد و متذکر شد: تلاش مسئولان استان بر آن است تا با بستر سازی در زمینه های مختلف کاری و اقتصادی در تمامی بخشهای فعالیتی چهارده گانه،‌ گام موثری در تحقق کامل تعهد اشتغال استان برداشته شود.

