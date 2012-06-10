کنگره فرهنگ و ادب بالاگریوه در پلدختر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمودی در این رابطه اظهار داشت: این کنگره امسال با حضور هنرمندان و مفاخر فرهنگی، هنری و علمی استانهای خوزستان، ایلام و لرستان در مجتمع فرهنگی هنری فجر ارشاد پلدختر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امروزه فرهنگ بومی محلی ما در مرحله نیستی و فراموشی قرار گرفته و به جای آن فرهنگ وارداتی گسترش یافته است بر لزوم اجرای برنامه های فرهنگی و هنری با محوریت بومی در شهرستان ها و میان اقوام مختلف تاکید کرد.

محمودی افزود: سال گذشته بنای این کنگره با عنوان همایش پژوهشی فرهنگ و هنر بالاگریوه گذاشته شد که طی ارسال فراخوان و اطلاع رسانی گسترده در دو مرحله آثار زیادی چه از لحاظ شعر و مقاله های علمی و چه از نظر موسیقی محلی به دستمان رسید به طوریکه مجبور شدیم با توجه به این استقبال زمان آن را که اردیبهشت ماه بود یک ماه به تعویق بیندازیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر گفت: در این گنگره علاوه بر اجرای برنامه های متنوع شامل خوانش مقاله، اجرای موسیقی و خوانش شعر از سخنرانی های اساتید برجسته دیار بالاگریوه نیز استفاده خواهد شد.

محمودی یکی از مهمترین اهداف این کنگره را تجلیل از مفاخر دیار بالاگریوه دانست و اظهار امیدواری کرد که بتوانیم همین برنامه را برای بار برگزار کرده و دبیرخانه آن را دایمی کنیم.

بنابر این گزارش درکنگره منطقه ای فرهنگ و ادب دیار بالا گریوه پرفسور"سکندرامان الهی بهاروند" از محققین برجسته کشور نیز سخنرانی خواهد کرد.