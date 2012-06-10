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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۶

پناهنده خبر داد:

سارقان سیم دو روستای پلدختر را با مشکل قطع برق مواجه کردند

سارقان سیم دو روستای پلدختر را با مشکل قطع برق مواجه کردند

پلدختر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره برق شهرستان پلدختر گفت: سارقان سیم برق دو روستای این شهرستان را با مشکل قطع برق مواجه کردند که این مشکل به سرعت رفع شد.

فخرالدین پناهنده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سارقان 500 متر کابل برق را در پلدختر به سرقت بردند، اظهار داشت: سارقان در دو نوبت طی چند روز اخیر با سرقت کابل های برق، روستاهای خرسدر و بادامک از توابع شهرستان پلدختر را در خاموش قرار دادند.

وی افزود: روز چهارشنبه هفته گذشته سارقان 370 متر کابل برق نمره 25 را در روستای خرسدر واقع در شمال پلدختر به سرقت بردند.

رئیس اداره برق شهرستان پلدختر اضافه کرد: همچنین سارقان شب گذشته 130 متر کابل برق نمره 25 در روستای بادامک از توابع شهرستان پلدختررا به سرقت بردند.

پناهنده با بیان اینکه سارقان که شب هنگام مبادرت به سرقت کابل های مسی برق کردند این دو روستا را در خاموشی قرار دادند، بیان داشت: بلافاصله تیم توزیع برق شهرستان وارد عمل شد و مشکل قطعی برق این دو روستا را در کوتاهترین زمان حل کرد.

وی افزود: تا کنون سارقان کابل های برق شهرستان پلدختر شناسایی نشده اند ولی تلاش از سوی نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری سارقان ادامه دارد.

کد مطلب 1623171

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