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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

محمدیان به مهر گفت:

خودروی حامل زباله در بابل 7 کشته و مصدوم داشت

خودروی حامل زباله در بابل 7 کشته و مصدوم داشت

بابل- خبرگزاری مهر: مدیر اورژانس 115 بابل گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه نیسان و تریلر حمل زباله در بابل، سه نفر جان باختند و چهار نفر مصدوم شدند.

دکتر محمدیان در گفتگو با خبرنگارمهراظهار داشت: در تماس تلفنی توسط یکی از شهروندان بابلی با سامانه اورژانس 115 بابل مبنی بر تصادف خونین در جاده گنج افروز حد فاصل روستای دارد کاشت و درونکلا بلافاصله نیروهای اورژانس به همراه سه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این اعزام مشاهده شد بر اثر برخورد یک دستگاه نیسان و تریلر حمل زباله راننده و دو تن از سرنشینان نیسان در دم جان سپرده و چهار نفر از سرنشینان نیسان که یک نفر آن کودک بوده مصدوم شده است.

وی با بیان اینکه ماموران آتش‌نشانی اقدام به خارج کردن مصدومان از محل حادثه کردند، افزود: مصدومان بلافاصله توسط نیروهای امدادی اورژانس 115 به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

محمدیان حال مصدومان را رضایت‌ بخش اعلام و علت این حادثه را سرعت غیرمجاز نیسان و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو بیان کرد.

کد مطلب 1623173

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