به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مجدی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران عنوان کرد: ثبت نام از پزشکان عمومی متقاضی شرکت در طرح پزشک خانواده در خراسان شمالی از 20 خرداد ماه سال جاری در سه شهر بجنورد، شیروان و اسفراین آغاز شده و تا 31 خرداد ماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ثبت نام خانواده‌ها نیز برای ساماندهی در طرح پزشک خانواده از 10 تیرماه آغاز خواهد شد.

مجدی اضافه کرد: بر این اساس خانواده‌ها با انتخاب یکی از پزشکان محدوده 1.5 کیلومتری محل زندگی خود، پزشک خانواده را به صورت خانواری تعیین می‌کنند.

وی اظهار داشت: بر این اساس هر پزشک حداکثر 2 هزار و 500 نفر را تحت پوشش درمانی خود قرار داده و خدمات پزشکی و دارویی را در سطح نخست به صورت رایگان ارائه می‌دهد.

این مسئول با تاکید این موضوع که تمامی هزینه‌های درمان و دارو در مرحله نخست این طرح رایگان است تصریح کرد: ارجاع بیمار به متخصص پس از مراجعه به پزشک خانواده و بر اساس تصمیم این پزشک انجام می‌شود.

وی افزایش سطح سلامت عمومی جامعه، کاهش هزینه‌های گزاف درمان خصوصی، توسعه خدمات درمانی در سطوح مختلف جامعه، کاهش تجمع بیماران در مراکز شهرها و نیز استفاده از ظرفیت فراوان فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی را ازجمله اهداف اجرای این طرح ذکر کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز در ادامه از اجرای موفقیت آمیز طرح پزشک خانواده روستایی در بین روستانشینان خراسان شمالی خبر داد و افزود: در حال حاضر 26 پزشک خانواده روستایی در این استان فعال هستند.

نادر نیک پرست تصریح کرد: اجرای طرح پزشک خانواده در روستاهای خراسان شمالی، گام موثری در ارائه خدمات مطلوب به روستانشینان این استان بوده است.