پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی برای تقویت تولید ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور پیدا کرد و مشکلات و معضلات فعالان اقتصادی را شنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به بخشی از اظهارات یکی از فعالان اقتصادی که می‌گفت اقتصاد کشور ما بزرگ نیست، گفت: ما می‌خواهیم اقتصاد کشور ما بزرگ باشد. شما نیز بهتر است بگویید که ما اقتصاد دولتی را قبول نداشته و نباید اقتصاد دولتی باشد. واقع امر این است که اقتصاد ایران حجم قابل توجهی دارد که باید سالم اداره شود.

وی با بیان این‌که در این جلسه، 56 موضوع از معضلات و مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی را یادداشت کرده است، گفت: بخشی از موضوعاتی که یادداشت کردم باید به صورت جدی به آن توجه شود.

پورمحمدی با بیان این‌که باید مسئولان مشکلات بخش خصوصی را شنیده و در صدد رفع آن بر بیایند، به اظهارات یکی از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست اشاره کرد که می‌گفت سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند چه کمکی به بخش خصوصی کند، گفت: سازمان بازرسی کل کشور حداقل در آسیب شناسی همه حوزه‌ها مجاز است ورود پیدا کند.

پورمحمدی درباره ورود سازمان بازرسی به بخش خصوصی گفت: ما مسئولیت بازرسی و نظارت بر بخش دولتی را داریم اما ممکن است در پیگیری‌های نظارتی در بخش دولتی، موضوعی به بخش خصوصی نیز ارتباط پیدا کرده و ورود کنیم. البته اگر تخلفی اتفاق بیفتد بین بخش خصوصی و دولتی فرق نیست.



به تئوری دولت کوچک و توسعه کشور از طریق بخش خصوصی اعتقاد داریم

رئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: به اغلب اتاق‌های بازرگانی ایران رفتم و در جریان معضلات و مشکلات فعالان اقتصادی آن‌ها قرار گرفتم. ما به تئوری دولت کوچک و توسعه کشور از کانال کارآفرینان و بخش خصوصی اعتقاد داریم.

پورمحمدی با تأکید بر این‌که سازمان بازرسی کل کشور پیوسته از فعالان اقتصادی حمایت کرده گفت: در سازمان بازرسی کل کشور دفتری با عنوان دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری داریم و اعلام کردیم فعالان اقتصادی اگر مشکلی دارند به این دفتر مراجعه کرده و ما تا حد مقدورات و امکان، کمک می‌کنیم.

وی تصریح کرد: این‌که می‌گویم در حد مقدورات کمک می‌کنیم به خاطر این است که گاهی اوقات برخی بخش‌ها همراهی ندارند.

پورمحمدی با انتقاد از فضای عمومی کشور گفت: متأسفانه فضای عمومی کشور هیجان زده است و رسانه‌ها هم بعضاً دنبال هیجان زایی هستند. به عنوان مثال اگر یک مسئول به مدت یک ساعت بحث‌های اقتصادی را مطرح کنند به آن توجه نمی‌کنند و تنها بخش تند و تیز آن برجسته می‌شود و فضای ملتهبی ایجاد می‌شود. این فضاها حاشیه ساز است و کسی به اصل مطلب نمی‌پردازد و وقت و انرژی صرف این مباحث می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از گرفتاری‌ها، حواشی و بگو و مگوهایی تندی است که انجام می‌شود و این آفت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت پرهیز از جدل و تفرقه از منظر قرآن کریم گفت: بحث‌های جدلی، بر فضای عمومی کشور سایه می‌اندازد و توان و نشاط جامعه را هرز می‌برد. وی افزود: در بحث‌های جدلی، وقت و انرژی صرف مسایلی می‌شود که می‌توان به راحتی حلشان کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نشست اخیرش با مدیران بانک‌ها ‌گفت: در این نشست به مدیران بانک‌ها گفتیم که فعالان اقتصادی چه نقدهایی بر شما دارند. به ان‌ها گفتیم در سالی که بنا است تولید افزایش یابد نباید چوب بی‌برنامه‌گی‌های قبلی روی تولید بخورد.

پورمحمدی ادامه داد: مدیران بانکی گفتند ما نیز حرف‌هایی نسبت به بخش تولید و فعالان اقتصادی داریم. در این جلسه قرار شد کمیته‌ای با حضور مدیران سازمان بازرسی، مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی به نمایندگانی از نظام بانکی کشور تشکیل شود. همچنین قرار شد چند مدیر از بخش خصوصی نیز در این کمیته حضور پیدا کنند. از اتاق بازرگانی و هیأت رئیسه اتحادیه‌ها تقاضا دارم دو، سه نفر انتخاب شده و در این کمیته و نشست‌های آن حضور پیدا کنند. از شورای بانک‌ها می‌خواهیم مدیران و نمایندگان خود را هر چه زودتر معرفی کنند.

وی با اشاره به اظهارات یکی از فعالان اقتصادی مبنی بر بخشنامه محدود کننده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی علیه تولید به خاطر قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: هنوز آیین نامه‌های این قانون نوشته و تایید نشده که بخش نامه‌های این چینی صادر می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به مطلبی مبنی بر این‌که چرا از هیچ فعالیت مثبتی حمایت و یا دفاع نمی‌شود گفت: سازمان بازرسی کل کشور تا قبل تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مسئولیتی در این باره نداشت. با تصویب و ابلاغ قانون ارتقای سلامت اداری به شورای دستگاه نظارتی جایگاهی داده شد که هر سال سلامت بخش دولتی را اندازه‌گیری و رسماً اعلام کند.



تلاش سازمان بازرسی این است که قوانین در جهت ارتقاء تولید و توسعه اجرا شود

پورمحمدی بابیان این‌که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد تمام قوه قضائیه و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در جهت حمایت از تولید، جدی عمل کند گفت: اگر سازمان بازرسی مانع اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است به ما اعلام کنید تا به صورت جدی تعقیب کنیم. این مسایل، خیلی از مواقع بهانه است نه واقعیت. وی با اشاره به گلایه یکی از فعالان اقتصادی مبنی بر وجود دید منفی به تاجر و کارخانه دار، ‌گفت: سازمان بازرسی همواره اعلام کرده و می‌کند که صنعت گر موجب افتخار و مورد حمایت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وقتی با تخلف برخورد می‌کنیم و پرونده ایجاد می‌کنیم معنای آن نیست که با دیوان سالاری مخالف هستیم. در جلسه با مدیران بانکی به آن‌ها گفتیم که یک پرونده از شما کشف شده ولی چرا زمین گیر شده‌اید. بانک‌ها می‌دانند که در سازوکارهایشان چه مشکلاتی وجود دارد. ما می‌خواهیم کمک کنیم تا این سازوکارها اصلاح و دوباره شاهد شکل‌گیری پرونده‌های فساد نباشیم. تمام هم و غم سازمان بازرسی کل کشور این است که قوانین در جهت توسعه و ارتقاء تولید و اقتصاد کشور اجرا شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: سلامت نظام اداری و اقتصادی به نفع تولید کننده، صنعتگر و فعال اقتصادی است. حال اگر می‌گویید این کار حواشی داشته و مزاحم اقتصاد است از شما می‌خواهیم آن را بگویید تا آن حواشی را رفع کنیم.



محیط کسب و کار نیازمند نظارت پیوسته، دقیق و منطبق بر قوانین و مقررات است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ابتدای سخنان خود گفت: مباحث اقتصادی از پیچیدگی و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. محیط کسب و کار نیازمند نظارت پیوسته، دقیق و منطبق بر قوانین و مقررات است. اگر بخواهیم فضای کسب و کار از توسعه و رشد مطلوب برخوردار باشد همه باید نقش خود را خوب ایفا کنند.

وی اقتصاد و جامعه ایران را بزرگ خواند و گفت: فعالان اقتصادی این اقتصاد بزرگ، یک مجموعه توانمند و با ظرفیت‌های بسیار بالا هستند. اقتصاد ایران از رشد و حجم عملیات قابل توجه برخوردار است که هم موجب مباهات است و هم باید تلاش شود که حفظ و ارتقاء یابد.

وی ادامه داد: جامعه اقتصادی کشور جامعه‌ای فرهیخته، دارای توانایی‌های گسترده و با تجارب ارزنده و با انگیزه و احساس مسئولیت و تحرک و تلاش است. به رغم مشکلات، فشارها و تنگناهای موجود، جامعه اقتصادی کشور سعی کرده روند رو به رشد خود را ادامه داده که این موجب خرسندی است. مهم این است که کارکرد یک مجموعه در شرایط سخت و خطر حفظ شود و سازمان بازرسی کل کشور نیز تلاش دارد فضای کسب و کار و اقتصاد کشور را تقویت کند.



برپایی نشست‌های مختلف سازمان بازرسی با فعالان اقتصادی و مدیران بانکی برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور انگیزه سازمان بازرسی از حضور در این نشست را پشتیبانی از اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: در سازمان بازرسی، تلاش بر این است که توان اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور توسعه و ارتقاء یابد.

بنابراین اگر سازمان بازرسی کل کشور جایی را نظارت و بازرسی کرده و گزارش ارائه می‌کند هدف فهم تنگناها، شناخت آسیب‌ها و برداشتن موانع است. زبان ما زبان بازرسی و نظارت است و با این ادبیات باید سخن بگوییم ولی هدف و کارکرد ما به طور مشخص کمک به ارتقاء تولید است.

وی خاطرنشان کرد: شاید نشست‌هایی که سازمان بازرسی با فعالان اقتصادی برگزاری می‌کند جزو بیشترین نشست‌ها و فعالیت‌ها باشد. از ابتدای سال با انگیزه حمایت از تولید و سرمایه ایرانی جلسات متعددی با فعالان و مدیران اقتصادی و قضات استان‌های مختلف کشور برگزار کردیم. همچنین جلساتی با مدیران بانکی مختلف داشتیم تا مسایل و مشکلات شما را با آن‌ها بازگو کنیم. این نشست‌ها برای این است که ما بهتر بدانیم که چه کمکی می‌توانیم در زمینه ارتقاء تولید و فعالیت اقتصادی انجام دهیم و درخواست ما این است که از جلسه فعلی یک برداشت و ثمره روشنی داشته باشیم.

