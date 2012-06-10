کودکان فردیس تابستانی پر بار را تجربه می کنند

حجت السلام علی فلاح همزمان با آغاز تابستان و روزهای فراغت جوانان ونوجوانان ، در جلسه اعلام برنامه های این اداره کل با حضور مسئولان فرهنگی ، هنری و آموزشی فردیس گفت: برگزاری کلاسهای روخوانی قرآن، خیاطی،بافندگی، قالی بافی، نقاشی، خطاطی ، بازیگری، کارگردانی ونمایشنامه نویسی در فرهنگسرای ولایت فردیس به عنوان بخشی از برنامه های در نظر گرفته شده برای تابستان امسال خواهد بود.

وی افزود: راه اندازی سامانه نشاط با همکاری تربیت بدنی ، برگزاری جشن های شعبانیه و میلاد با سعادت امام زمان (عج)، برگزاری مسابقات قرآنی، شبی با قرآن، مسابقات فوتسال کانونهای مساجد، برپایی مراسم شبهای احیاء و قدر و اجرای نمایش در ماه مبارک رمضان را به عنوان دیگر برنامه های این اداره در تابستان 91 برشمرد.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد فردیس در پایان یادآور شد شکل گیری این اداره در محدوده فردیس گام موثری درمسیر گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان خواهد بود واین گروه سنی در سال جاری تابستان پرباری را تجربه خواهند کرد.



