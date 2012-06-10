قرارداد بازیکنان استقلال معمولی است/ مجیدی برای بازگشت اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رسولی نژاد که عصر امروز یکشنبه در حاشیه تمرین استقلال با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: نظر نهایی در مورد جذب بازیکنان جدید را سرمربی تیم می دهد و اعضای هیات مدیره از مدیرعامل و سرمربی تیم برای خرید بازیکنان مورد نیاز حمایت خواهند کرد.

وی افزود: استقلال فصل گذشته تیم خوبی داشت و الان همه دنبال این هستند که به تیم فصل گذشته استقلال برسند. با این حال ما نقایص فصل گذشته را شناسایی کرده ایم و به سرمربی و مدیرعامل اختیار داده ایم که بازیکنان مورد نظرشان را جذب کنند. ضمن اینکه اسکلت اصلی تیم فصل آینده را هم حفظ کرده ایم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که با این رقم های میلیاردی که برخی باشگاه ها به بازیکنان می دهند چه می کنید گفت: متاسفانه رقم قراردادها در فوتبال ایران بالا رفته است و در بررسی که کردیم مشخص شد یک نفر این بازار را بهم زده است. قطعا ما این موضوع را به وزیر ورزش، حراست و بازرسی گزارش خواهیم کرد تا در این زمینه بررسی های لازم صورت گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال برای جذب بازیکنان جدید سقف قرارداد را رعایت کرده یا رقم های میلیاردی به بازیکنان داده است گفت: واقعیت این است که قرارداد بازیکنان جدید استقلال معمولی است. بنای ما این است که همه باهم تلاش کنیم و تیمی را آماده کنیم که بتواند در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

رسولی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا فتح الله زاده مجددا از سمتش استعفا خواهد کرد گفت: ایشان مورد حمایت کامل اعضای هیات مدیره است. همانطور که از سرمربی تیم فوتبال استقلال نیز حمایت کامل را انجام خواهیم داد. هماهنگی خوبی بین ما وجود دارد و هر وقت لازم باشد با هم جلسه خواهیم گذاشت.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال با اشاره به صحبتی که با فرهاد مجیدی داشته است گفت: قبل از حضور آقای قلعه نویی با فرهاد مجیدی صحبت کردم و ایشان برای حضور در استقلال اعلام آمادگی کرد اما حالا تصمی گیرنده اصلی در این مورد سرمربی تیم است. بازیکنانی مثل جباری و رحمتی هم در تیم ما حضور دارند و با هماهنگی سرمربی به کارشان ادامه خواهند داد.

رسولی نژاد در مورد جذب کریم انصاریفرد نیز گفت: فکر کنم این انتقال مراحل پایانی اش را سپری می کند. با این حال چون بنده شخصا با بازیکنان وارد مذاکره نمی شوم از طریق مدیرعامل باشگاه پیگیری نقل و انتقالات هستیم. در مورد انصاریفرد هم شما از ایشان سوال کنید.