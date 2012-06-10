5700 دانش آموز کلاس اولی بابل روانه کلاس درس می شوند

رمضان براری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ثبت نام الکترونیکی دوره ابتدایی تا پایان خرداد ماه است، افزود: خانواده هایی که دانش آموز پایه اول ابتدایی دارند نسبت به ثبت نام فرزندان اقدام کنند.

وی زمان ثبت نام الکترونیکی دوره تحصیلی راهنمایی را از اول تا ششم تیرماه و دوره تحصیلی متوسطه (تمامی شاخه ها) را از هفتم تا 15 تیرماه و مراکز پیش دبستانی را 16 تا 22 تیرماه بیان کرد.

مدیر آموزش و پرورش بابل، تعداد دانش آموزان ورودی سال اول ابتدایی در بابل را حدود پنج هزار و 700 دانش آموز اعلام کرد و گفت: تاکنون ثبت نام بیش از دو هزار نفر در سایت الکترونیکی انجام گرفت که نیاز به همکاری بیشتر خانواده ها است.

براری بیان داشت: در سال تحصیلی 92، تعداد شش هزار و 50 انش آموز در پایه ششم ابتدایی در217 کلاس درس به تحصیلات خود ادامه می دهند.

وی تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بابل راحدود 35 هزار نفر اعلام کردو افزود: از این تعداد پنج هزار و 700 دانش آموز ورودی پایه اول هستند.

براری افزود: تا کنون بیش از دو هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی در سامانه الکترونیکی ثبت نام کردند.