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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۱۸

جعفری عنوان کرد:

پنج هزار نفر برای اشتغال در کهگیلویه وبویراحمد آموزش دیدند

پنج هزار نفر برای اشتغال در کهگیلویه وبویراحمد آموزش دیدند

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: پنج هزار و 631 نفر در سال گذشته برای راه اندازی کسب وکار در کهگیلویه و بویراحمد آموزش دیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی جعفری در نشستی مشترک با مسئولان فنی و حرفه‌ای استان افزود: کمیته امداد آمادگی پرداخت هزینه‌های آموزش به مددجویان و فرزندان آن‌ها در دوره‌های مختلف آموزشی را دارد و از این حیث مشکلی وجود ندارد.

وی بیان داشت: بر اساس قانون، مددجویان از پرداخت هزینه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای معاف هستند.

جعفری افزود: هزینه‌های ایاب و ذهاب، مواد اولیه و سایر هزینه های جانبی از سوی این نهاد پرداخت می‌شود.

وی عنوان کرد: آموزش زیربنای ایجاد شغل پایدار است و کمیته امداد خود راملزم به اجرای تفاهم‌ نامه‌ها و توافقات بین دستگاهی می‌داند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اظهار داشت: در بررسی‌های کمیته امداد مشخص شده که افرادی که متقاضی ایجاد یک طرح هستند، اگرقبل از آن آموزش لازم را دیده باشند با مدیریت درست صاحب یک درآمد پایدار و اقتصادی می‌شوند.

وی توانمندسازی خانواده‌های مددجو در ابعاد مختلف را از سیاست‌های اصلی کمیته امداد عنوان کرد و گفت: ‌اشتغال و اقتصاد از مهم‌ترین ابعاد توانمند شدن خانواده‌ها ست که زمینه استقلال مالی آنان و عدم وابستگی به مستمری کمیته امداد را فراهم می‌کند.

جعفری تصریح کرد: فردی که با دریافت این آموزش‌ها توان و تخصص اجرای کار را پیدا می‌کند از اعتماد به نفس و شخصیت لازم در جامعه برخوردار است و به همین لحاظ این آموزش‌ها تنها جنبه اشتغال‌زایی ندارند.

وی افزود: درصد بالایی از مددجویان آموزش‌ دیده اکنون با اجرای موفق طرح‌های خود مشغول به کارشدند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گفت: تعداد افرادی که به صورت حرفه‌آموزی این آموزش‌ها را فرا گرفتند 900 نفر است.

رئیس اداره آموزش اداره کل  فنی و حرفه‌ای کهگیلویه و بویراحمد نیز دراین نشست گفت:‌ اگر ما در مسیر اشتغال‌زایی راه را هموار کنیم بدون شکنتایج آسان‌تر و مطمئن‌تری را به‌دست می‌آوریم.

علی جاودانه افزود: اکنون آموزش مددجویان بر اساس تفاهم‌نامه‌ها بهسهولت در حال انجام است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی بیان داشت: خدماتی که این سازمان در هر سال انجام می‌دهد بر اساسنیازسنجی است که در سال قبل انجام گرفته است.

وی بیان داشت: برنامه‌های آموزشی ودوره‌هایی که این سازمان برگزار می‌کند از قبل بسته و طراحی می‌شود.

فنی و حرفه‌ای استان برای مدجویان ماهر فاقد مدرک آزمون مهارت برگزار می ‌کند

جاودانه تصریح کرد:فنی و حرفه‌ای استان برای مدجویان ماهر فاقد مدرک آزمون مهارت برگزار می‌کند.

وی افزود: برای برخورداری این افراد از تسهیلات اجرای طرح، این سازمان به‌ صورت ادواری آزمون برگزار می‌کند و گواهی مهارت برای قبول‌شدگان صادر می‌کند.

رئیس اداره آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای استان عنوان کرد: مددجویان از پرداخت هزینه حق شرکت در این آزمون‌ها معاف هستند.

وی بیان داشت: اطلاعات اشتغال به کار یا عدم اشتغال افراد آموزش‌دیده به منظور هدفمند کردن آموزش‌های مهارت‌آموزی باید مشخص شود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره سه گچساران نیز در این نشست گفت: نظارت بر طرحهای اشتغالزایی درکمیته امداد باعث اشتغال پایدار شده است.

سید یدالله افضلی افزود: نیازسنجی در مناطق مختلف مهم‌ترین قدم در ارائه آموزش‌های مؤثر و راهگشااست که این مهم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: کمیته امداد باید به جای ماهی دادن، ماهی‌گیری رابه مردم یاد دهد کما اینکه این سیاست در دستور کار قرار گرفته است.

عیدی مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد تا پایان هفته جاری پرداخت می شود

 مدیر کل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: عیدی سال 90 به همراه مستمری اردیبهشت مددجویان تحت حمایت به حساب آنان واریز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،عبد المجید فرهادی افزود:  مبلغ 13 میلیارد و390 میلیون ریال عیدی سال 90 به همراه 16میلیارد و160 میلیون ریال مستمری مددجویان به افراد تحت حمایت این نهاد پرداخت می شود.

کد مطلب 1623183

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