پنج هزار نفر برای اشتغال در کهگیلویه وبویراحمد آموزش دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی جعفری در نشستی مشترک با مسئولان فنی و حرفهای استان افزود: کمیته امداد آمادگی پرداخت هزینههای آموزش به مددجویان و فرزندان آنها در دورههای مختلف آموزشی را دارد و از این حیث مشکلی وجود ندارد.
وی بیان داشت: بر اساس قانون، مددجویان از پرداخت هزینههای آموزش فنی و حرفهای معاف هستند.
جعفری افزود: هزینههای ایاب و ذهاب، مواد اولیه و سایر هزینه های جانبی از سوی این نهاد پرداخت میشود.
وی عنوان کرد: آموزش زیربنای ایجاد شغل پایدار است و کمیته امداد خود راملزم به اجرای تفاهم نامهها و توافقات بین دستگاهی میداند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اظهار داشت: در بررسیهای کمیته امداد مشخص شده که افرادی که متقاضی ایجاد یک طرح هستند، اگرقبل از آن آموزش لازم را دیده باشند با مدیریت درست صاحب یک درآمد پایدار و اقتصادی میشوند.
وی توانمندسازی خانوادههای مددجو در ابعاد مختلف را از سیاستهای اصلی کمیته امداد عنوان کرد و گفت: اشتغال و اقتصاد از مهمترین ابعاد توانمند شدن خانوادهها ست که زمینه استقلال مالی آنان و عدم وابستگی به مستمری کمیته امداد را فراهم میکند.
جعفری تصریح کرد: فردی که با دریافت این آموزشها توان و تخصص اجرای کار را پیدا میکند از اعتماد به نفس و شخصیت لازم در جامعه برخوردار است و به همین لحاظ این آموزشها تنها جنبه اشتغالزایی ندارند.
وی افزود: درصد بالایی از مددجویان آموزش دیده اکنون با اجرای موفق طرحهای خود مشغول به کارشدند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گفت: تعداد افرادی که به صورت حرفهآموزی این آموزشها را فرا گرفتند 900 نفر است.
رئیس اداره آموزش اداره کل فنی و حرفهای کهگیلویه و بویراحمد نیز دراین نشست گفت: اگر ما در مسیر اشتغالزایی راه را هموار کنیم بدون شکنتایج آسانتر و مطمئنتری را بهدست میآوریم.
علی جاودانه افزود: اکنون آموزش مددجویان بر اساس تفاهمنامهها بهسهولت در حال انجام است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
وی بیان داشت: خدماتی که این سازمان در هر سال انجام میدهد بر اساسنیازسنجی است که در سال قبل انجام گرفته است.
وی بیان داشت: برنامههای آموزشی ودورههایی که این سازمان برگزار میکند از قبل بسته و طراحی میشود.
فنی و حرفهای استان برای مدجویان ماهر فاقد مدرک آزمون مهارت برگزار می کند
جاودانه تصریح کرد:فنی و حرفهای استان برای مدجویان ماهر فاقد مدرک آزمون مهارت برگزار میکند.
وی افزود: برای برخورداری این افراد از تسهیلات اجرای طرح، این سازمان به صورت ادواری آزمون برگزار میکند و گواهی مهارت برای قبولشدگان صادر میکند.
رئیس اداره آموزش سازمان فنی و حرفهای استان عنوان کرد: مددجویان از پرداخت هزینه حق شرکت در این آزمونها معاف هستند.
وی بیان داشت: اطلاعات اشتغال به کار یا عدم اشتغال افراد آموزشدیده به منظور هدفمند کردن آموزشهای مهارتآموزی باید مشخص شود.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای شماره سه گچساران نیز در این نشست گفت: نظارت بر طرحهای اشتغالزایی درکمیته امداد باعث اشتغال پایدار شده است.
سید یدالله افضلی افزود: نیازسنجی در مناطق مختلف مهمترین قدم در ارائه آموزشهای مؤثر و راهگشااست که این مهم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: کمیته امداد باید به جای ماهی دادن، ماهیگیری رابه مردم یاد دهد کما اینکه این سیاست در دستور کار قرار گرفته است.
عیدی مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد تا پایان هفته جاری پرداخت می شود
مدیر کل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: عیدی سال 90 به همراه مستمری اردیبهشت مددجویان تحت حمایت به حساب آنان واریز می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر،عبد المجید فرهادی افزود: مبلغ 13 میلیارد و390 میلیون ریال عیدی سال 90 به همراه 16میلیارد و160 میلیون ریال مستمری مددجویان به افراد تحت حمایت این نهاد پرداخت می شود.
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