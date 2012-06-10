اعزام ۳۸ تیم‌ چشم پزشکی به رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ افزود: تیم‌های چشم پزشکی جهت درمان و ویزیت بیماران، هشتم تیرماه همزمان با ولادت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل(ع) در نسیم شهر رباط کریم توسط بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعزام می‌شوند، طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تیمی شامل ۸ متخصص چشم پزشک ۱۰اپتومتر و ۲۰ پرستار به این منطقه اعزام خواهند شد.

سید نظام‌الدین طباطبایی گفت: این تیمها تمام تجهیزات چشم پزشکی که مورد نیاز است از جمله اسلاید لامپ، معاینات مخصوص اپتومتری را با خود همراه دارند و به احتمال زیاد طبق کاری که در دوره‌های قبل هم انجام داده‌ایم حدود هزار نفر از بیماران را از صبح تا ساعت 17 بعدازظهر به مدت یک روز مورد معاینه قرار می دهند.

طباطبایی تصریح کرد: بیمارانی که نیاز به درمان‌های سرپایی دارند در این منطقه تحت درمان قرار می گیرند و آن‌هایی که به جراحی نیاز داشته باشند به بیمارستان فارابی ارجاع داده می‌شوند و فرم ارجاع مخصوص به بیماران داده می شود، از آنجا که در این بیمارستان کانون بسیج جامعه پزشکی فعال است، هماهنگی‌های لازم را با بخش مددکاری انجام می دهند تا مرجوعین بتوانند از پوشش های درمانی بیمارستان به صورت رایگان استفاده کنند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ویزیت‌ها و معاینات برای حوزه چشم پزشکی در نظر گرفته شده است اما احتمالا با مراجعه مسئول امداد و درمان جهت شناسایی و نیازسنجی به این منطقه، در صورت نیاز تیم‌های دیگری برای تخصص‌های لازم اضافه خواهیم کرد.

طباطبایی لزوم اجرای این طرح در رباط کریم را محرومیت و پرجمعیت بودن این منطقه به خصوص در نسیم شهر دانست و گفت: مردم این منطقه از خدمات درمانی محروم هستند در صورتی که در کنار پایتخت هستند و این در حالی است که این شهرستان نزدیک به ۱۳۸ هزار نفرجمعیت دارد اما متاسفانه هیچ گونه بیمارستانی در این منطقه نیست و تنها خانه‌های بهداشت هستند که اکثرا ویزیت عمومی یا واکسیناسیون انجام می دهند.