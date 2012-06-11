  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ۷:۵۴

روستا آزاد خبر داد؛

همکاری برنده جایزه نوبل شیمی در پایان نامه های دکترای دانشگاه شریف

همکاری برنده جایزه نوبل شیمی در پایان نامه های دکترای دانشگاه شریف

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از همکاری پیتر آگر برنده جایزه نوبل شیمی در سال 2003، در پایان نامه های دانشجویان دکترای شریف خبر داد.

رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قرار شد دکتر پیتر آگر برنده جایزه نوبل شیمی در سال 2003 از طریق اینترنت و وسایل ارتباطی در پایان نامه های دکترای دانشگاه شریف همکاری کند.

وی ادامه داد: ارزیابی پیتر آگر از دانشجویان دانشگاه شریف این بود که اعلام کردند ثروت شما تجهیزات و اعتبارات مالی نیست بلکه این دانشمندان جوان و علاقه مند که با دقت مسائل علمی را دنبال می کنند، ثروت شما هستند.

رئیس دانشگاه شریف درباره برنامه های این دانشگاه در ادامه دعوت از چهره های علمی بین المللی گفت: روابط بین الملل دانشگاه تا کنون در این زمینه فعال بوده و از کشورهای فرانسه، آمریکا، استرالیا، مالزی، نیوزیلند، مهمان هایی داشته ایم و این کار را ادامه خواهیم داد و برنامه ما تقویت روابط بین الملل دانشگاه برای ارتقاء علمی کشور است.

کد مطلب 1623186

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