هیات رئیسه سازمان لیگ تقویم تیم ملی را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ برتر، بعدازظهر امروز یکشنبه نشستی با کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران داشتند.

در این نشست که کارلوس کی‌روش، هادی آیت اللهی، غلامرضا بهروان، امید نمازی، محمدرضا ساکت، علی کاظمی و مصطفی شهبازی در آن حضور داشتند، درباره موارد مهمی بحث و گفتگو صورت گرفت.

بهروان سرپرست سازمان لیگ در این باره گفت: در این جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ تقویم پیشنهادی کارلوس کی‌روش را بررسی کرد و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم پیشنهاداتش را درباره برگزاری لیگ در فصل پیش و تقویم رقابتهای لیگ برتر و چگونگی حضور تیم های سهمیه لیگ قهرمانان در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا و تاریخ اردوهای تیم ملی ارائه داد که مورد توجه هیات رئیسه سازمان لیگ قرار گرفت.

سرپرست سازمان لیگ در پایان گفت: هدف ما فراهم آوردن موجبات استفاده بهینه از زمان درباره تیم‌های نماینده ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و ضربه نخوردن باشگاهها و تیم ملی است و مطمئنا با همفکری به این هدف مهم خواهیم رسید و تصمیماتی خواهیم گرفت که به نفع فوتبال ملی و باشگاهی ایران باشد.