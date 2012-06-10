رشد 40 درصدی ناشران لرستانی/ برگزاری همایش فرهنگی هنری "هی جار"

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشااله امان الهی بهاروند در این رابطه اظهار داشت: 78 عنوان کتاب در سال گذشته با موضوعات مذهبی، تاریخ لرستان، ایلات، شعر، رمان و حماسه های دفاع مقدس در استان چاپ شده که از لحاظ موضوعی و کیفیت در سطح قابل قبولی نسبت به سال های گذشته بوده و این رشد در واقع بازتاب افزایش چند برابری تعداد ناشران است.

وی ترویج فرهنگ کتابخوانی و ترغیب بیشتر نویسندگان به تالیف کتاب های مختلف را از اهداف اصلی برنامه های حمایتی این اداره کل از چاپ کتاب های مختلف در استان بیان کرد.

فعالیت 13 ناشر در لرستان

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اظهار داشت: در سال گذشته این اداره کل موفق به اخذ مجوز سه واحد انتشاراتی شد که نسبت به سالهای گذشته 40 درصد رشد داشته و در حال حاضر 13 ناشر فعال در سطح استان لرستان به فعالیت مشغول هستند.

وی رشد تولید کتابهای فاخر در حوزه های مختلف و تشویق نویسندگان به تالیف کتابهای ارزشمند را گامی در راستای نهضت گسترش مطالعه کتاب دانست و افزود: رشد تالیفات باعث می شود جامعه به پویایی فکری و فرهنگی دست پیدا کند.

43 چاپخانه فعال در سطح لرستان وجود دارد

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: در حال حاضر 43 چاپخانه فعال در سطح لرستان وجود دارد، که از این تعداد 7 واحد سهم سال 90 بوده که این رقم نسبت به سالهای گذشته بیش از 25 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: این اداره کل سال گذشته چهارمین جشنواره صنعت چاپ را با تجلیل از پیشکسوتان صنعت چاپ استان، مدیران فنی نمونه و ناشران نمونه استان و همچنین کارگاه آموزشی صنعت (چاپ و نشر) را برگزار کرد.

بهاروند با بیان اینکه در سال گذشته تعداد 78 عنوان کتاب در استان چاپ شد، یادآور شد: مجموع تعداد شمارگان کتاب های چاپ شده در طول این سال به 1500 جلد رسید و از نظر بودجه تعیین شده برای خرید کتاب از ناشران استان، مولف ناشرین و همچنین ناشرین و مولفین بومی خارج از استان به 30 میلیون تومان رسید.

نمایشگاه عرضه و فروش آثار هنری و صنایع دستی لرستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از برپایی نمایشگاه عرضه و فروش آثار هنری و صنایع دستی استان در مجتمع فرهنگی و هنری اداره ارشاد خرم آباد خبر داد.

حجت الاسلام علی اسماعیلیان گفت: در این نمایشگاه تعدادی تابلو فرش، نقاشی، طراحی و صنایع دستی ساخته دست هنرمندان استان به نمایش گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: حمایت ویژه از هنرمندان به عنوان یکی از برنامه های جدی این اداره کل برای عرضه و فروش آثار هنری هنرمندان به شمار می رود تا از این طریق بتوانیم به صورت ویژه از تولیدکنندگان استان حمایت شود.

حجت الاسلام اسماعیلیان افزود: از آنجا که ادارات و دستگاه های اجرایی برای خرید آثار هنری اعتباراتی دارند، تقاضا می شود که برای حمایت از هنرمندان از این آثار خرید کنند.

به گفته وی این نمایشگاه تا 23 خردادماه سال جاری برای بازدید علاقه مندان و خرید آثار هنری هنرمندان لرستانی دایر است.

همایش فرهنگی هنری "هی جار" در شهرستان الیگودرز برگزار می شود

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز گفت: سومین همایش فرهنگی هنری "هی جار" روز 29 خردادماه جاری همزمان با مبعث نبی مکرم اسلام (ص) در روستای جهانخوش از توابع شهرستان الیگودرز برگزار می شود.

مصطفی محمدی افزود: این همایش طی دوسال گذشته در شهرستان الیگودرز برگزار شده است.

وی اظهار داشت: استقبال بالای مردم از دو همایش گذشته ما را بر آن داشت تا سومین همایش "هی جار" را نیز پی ریزی کنیم.

محمدی گفت: این همایش با حضور چند تن از هنرمندان کشوری و مطرح بختیاری، در روستای باصفای جهانخوش برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این همایش را حفاظت و نگهداری از مبانی فرهنگ غنی بختیاری و برگزاری برنامه های بزرگ فرهنگی هنری در روستاها عنوان کرد.