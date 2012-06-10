به گزارش خبرنگار مهر، تونی الیویرا سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتورسازی پس از عقد قرارداد با این تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: اگر همکاری‌های لازم با من صورت گیرد و برنامه‌های به خوبی اجرا شود، بسیار امیدوارم بتوانم یک جام به همراه تیم تراکتورسازی بدست آورم.

وی اضافه کرد: می‌دانم تراکتورسازی برای نخستین مرتبه در تاریخ فعالیتش به عنوان نایب قهرمانی لیگ ایران دست یافته است اما به همراه این تیم می‌توان کارهای بزرگ انجام داد و موفقیت‌های بیشتری را کسب کرد.

سرمربی پرتغالی جدید تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز اضافه کرد: می دانم که این تیم برای اولین بار به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راه یافته و این کار ما را سخت می کند و امیدوارم بتوانیم کار بزرگ انجام دهیم و به موفقیت برسیم.

"آنتونیو خوزه کونسیسائو اولیویه‌را" ملقب به " تونی" بعد از ظهر امروز یکشنبه با حضور در محل هیات فوتبال تبریز قرارداد خود را با باشگاه تراکتورسازی به ثبت رساند.

اولیویرا پیش از این هدایت تیم الاتحاد عربستان را بر عهده داشت و این تیم را در سال 2011 به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا رسانده بود. این مربی پرتغالی تجارب زیادی در فوتبال آسیا دارد. وی در تیم‌های الاهلی امارات و الاتفاق عربستان هم مربیگری کرده است.

این مربی 66 ساله پرتغالی مربیگری را از سال 1989 و به همراه تیم بنفیکای پرتغال آغاز کرد و به همراه این تیم دو بار قهرمان لیگ و یک بار نیز قهرمان جام حذفی پرتغال شد. سپس هدایت تیم‌های سویا اسپانیا و بوردو فرانسه را برعهده گرفت.