ترکیب پنج نماینده گلستان در کمیسیونهای مجلس مشخص شد

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ترکیب عضویت پنج نماینده استان در کمسیونهای مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.

وی اظهار داشت: آقایان عیسی امامی و حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در کمیسیون های بودجه و فرهنگی عضو شدند.

وی عنوان کرد: همچنین آقایان رضا صابری نماینده مردم آزادشهر و رامیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات، سلیمان عباسی نماینده مردم گنبدکاووس در کمیسیون بهداشت و درمان و عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش در کمیسیون اقتصادی عض.یتشان قطعی شد.

نوروزی بیان داشت: هنوز ترکیب عضویت بنده و آقای نظری مهر نماینده مردم کردکوی، بندرگز و ترکمن در کمیسیونها قطعی و اعلام نشده است.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت کرسی در مجلس دارد.