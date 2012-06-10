  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۷

اختصاصی مهر/

ترکیب پنج نماینده گلستان در کمیسیونهای مجلس مشخص شد

ترکیب پنج نماینده گلستان در کمیسیونهای مجلس مشخص شد

گرگان - خبرگزاری مهر: ترکیب عضویت پنج نماینده گلستان در کمیسونهای مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ترکیب عضویت پنج نماینده استان در کمسیونهای مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.

وی اظهار داشت: آقایان عیسی امامی و حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در کمیسیون های بودجه و فرهنگی عضو شدند.

وی عنوان کرد: همچنین آقایان رضا صابری نماینده مردم آزادشهر و رامیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات، سلیمان عباسی نماینده مردم گنبدکاووس در کمیسیون بهداشت و درمان و عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش در کمیسیون اقتصادی عض.یتشان قطعی شد.

نوروزی بیان داشت: هنوز ترکیب عضویت بنده و آقای نظری مهر نماینده مردم کردکوی، بندرگز و ترکمن در کمیسیونها قطعی و اعلام نشده است.
 
گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت کرسی در مجلس دارد. 
کد مطلب 1623193

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها