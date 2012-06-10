دانشگاه آزاد، افق روشن فرهنگی برای صباشهر/ ایجاد رشته های جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی به همراه مرتضی تمدن استاندار تهران و مسئولین شهرستان صبا شهر از دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر بازدید کردند، در این بازدید موسی غفاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صبا شهر به ارائه گزارشی در خصوص مرکز صبا شهر و رشته های آن پرداخت و گفت: با توجه به مراجعات مکرر و پیگیری مسئولین شهری صبا شهر به خصوص پیگیری رئیس شورای شهر و امام جمعه با توجه به شرایط حاکم فرهنگی، اجتماعی منطقه تصمیم بر ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی صبا شهر گرفتیم.

وی افزود: در تاریخ 15 مهرماه سال 90 طی صورتجلسه ای بین دانشگاه آزاد اسلامی، امام جمعه و رئیس شورای شهر منعقد که مقرر شد 25 هکتار زمین جهت احداث سایت دانشگاهی و ساختمانی که هم اکنون در اختیار مرکز قرار دارد را هبه کنند که کارها در شرف انجام تشریفات اداری است.

غفاری اظهار داشت: ظرف مدت شش تاهفت ماه با حمایتهای مسئولین شهری و تلاش شبانه روزی کارکنان دانشگاه و رهنمودهای دکتر ولد آبادی رئیس واحد شهر قدس از بین 18 رشته درخواستی موفق به جذب حدود 360 دانشجو در دو رشته حقوق و مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی شده ایم .

رئیس مرکز صبا شهر با بیان اینکه خیرین دلسوز منطقه مبادرت به خرید یک دستگاه خودرو و دیگر لوازم مورد نیاز برای دانشگاه کرده اند در ادامه ضمن قدردانی گفت: از تمدن استاندار تهران و مسئولین شهرستان تقاضا دارم که حمایت خودشان را از این دانشگاه دریغ نکنند و به نظر می آید دانشگاه آزاد اسلامی صباشهر صبحی برای این شهر و همچنین چشم انداز و افق فرهنگی خوبی برای شهرستان ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به تاکیدات ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه مسائل فرهنگی و علمی بر خود تکلیف می دانم از هیچ تلاشی در راستای توسعه دانشگاه جهت احیای مباحث فرهنگی دریغ نکنم.

رئیس مرکز صباشهر در ادامه از ایجاد رشته های جدید به عنوان زندان و حقوق زندانیان، مدیریت بحران ، مدیریت فرهنگی و روابط عمومی و تکنولوژی هیبریدی و مدیریت تبدیل نظم زباله ، سیاست و صنعت انتخابات در این مرکز دانشگاهی خبر داد.