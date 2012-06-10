رسانه ها استاندار را تحریک به دفاع از خود کردند/ متهمان باید در دادگاه دفاع کنند

حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نشست خبری استاندار تهران در دفاع از اتهامات مطرح شده علیه خود در دادگاه اختلاس گفت: وقتی فردی از سوی قوه قضائیه و دادگاه متهم می شود به دادسرا یا دادگاه احضار شده و از خود دفاع می کند. در این پرونده متهمی که به جرم فساد از خود دفاع می کرد در دفاعیات خود به استاندار تهران هم اتهام وارد کرد و اگر نتواند اثبات کند بر اساس قانون مجازاتش دو برابر می شود و دادگاه هم می تواند استاندار را برای دفاع از خود احضار کند.

وی افزود: در جریان دادگاه رسانه ها به نحوی نام استاندار تهران را مطرح کردند و استاندار در گفتگو با خبرنگاران از خود دفاع کرد در حالی که این دفاع ناشی از تحریک رسانه ها بوده و نه رسانه ها بر اساس روال کار خود را انجام دادند و نه استاندار تهران بر اساس روال اقدام کرد و این نوع دفاع غیرمعمول است.