  1. جامعه
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رسانه ها استاندار را تحریک به دفاع از خود کردند/ متهمان باید در دادگاه دفاع کنند

رسانه ها استاندار را تحریک به دفاع از خود کردند/ متهمان باید در دادگاه دفاع کنند

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: رسانه ها مطالب دادگاه اختلاس را طوری بازگو کردند که عملا مطرح شد استاندار تهران تخلفی انجام داده و استاندار مجبور شد از خود دفاع کند در حالی که فرد در صورت احضار به دادسرا یا دادگاه و تفهیم اتهام باید از خود دفاع کند و این روال صحیح نیست.

حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نشست خبری استاندار تهران در دفاع از اتهامات مطرح شده علیه خود در دادگاه اختلاس گفت: وقتی فردی از سوی قوه قضائیه و دادگاه متهم می شود به دادسرا یا دادگاه احضار شده و از خود دفاع می کند. در این پرونده متهمی که به جرم فساد از خود دفاع می کرد در دفاعیات خود به استاندار تهران هم اتهام وارد کرد و اگر نتواند اثبات کند بر اساس قانون مجازاتش دو برابر می شود و دادگاه هم می تواند استاندار را برای دفاع از خود احضار کند.

وی افزود: در جریان دادگاه رسانه ها به نحوی نام استاندار تهران را مطرح کردند و استاندار در گفتگو با خبرنگاران از خود دفاع کرد در حالی که این دفاع ناشی از تحریک رسانه ها بوده و نه رسانه ها بر اساس روال کار خود را انجام دادند و نه استاندار تهران بر اساس روال اقدام کرد و این نوع دفاع غیرمعمول است.

کد مطلب 1623199

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها