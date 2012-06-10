6 هزار ژیمناستیک کار در آذربایجان غربی سازماندهی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر مدنی بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از امکانات سالم ژیمناستیک شهرستان خوی افزود:هیئت ژیمناستیک استان به دلیل توجه به شاخص های حرفه ای این رشته رتبه دوم کشوری را پس از آذربایجان شرقی بخود اختصاص داده است.

وی در ادامه از اجرای طرح سطح بندی ورزشکاران ژیمناستیک در استان خبر داد و اظهارداشت: این طرح با هدف شناسایی استعدادهای جدید و ارزیابی توانایی ها، در سطح شهرستانهای آذربایجان غربی اجرا می شود.

مدنی یادآورشد:در این طرح که در گروه های سنی بالای 4 تا 14 سال اجرا می شود نونهالان و نوجوانان با استعداد و توانمند در رشته ژیمناستیک شناسایی می شوند و آموزشهای تخصصی و ویژه این رشته را فرا می گیرند.

رئیس هیئت ژیمناستیک آذربایجان غربی گفت: تیم ژیمناستیک منتخب استان در گروه سنی نونهالان و نوجوانان از بین این افراد انتخاب خواهد شد.

مدنی در ادامه با اشاره به برگزاری اولین کارگاه مربیگری ژیمناستیک مهد کودک در ارومیه گفت: اولین مرحله از کارگاه مربیگری ژیمناستیک مهد کودک با حضور 21 نفر شرکت کننده هفته گذشته در خانه ژیمناستیک ارومیه به تدریس مهشید ارامی برگزار ش دودومین کارگاه مذبور در 26 خرداد روز جمعه برگزار می شود.