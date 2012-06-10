اخبار کوتاه از آموزش و پرورش لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: مدارس فوق برنامه قرآنی برای ترویج فرهنگ قرآنی و آشنا کردن دانش آموزان با معارف الهی توسط وزیر آموزش و پرورش به شکل فوق برنامه به استان ها ابلاغ شده است.

علی ماکنعلی با اذعان اینکه این طرح در سال های گذشته موفق بوده است، بیان داشت: بر این اساس دستور وزیر آموزش و پرورش طرح تاسیس مدارس رسمی قرآن را در استانها ابلاغ تا به صورت پایلوت در شهرستان ها و مناطق استان تاسیس شود.

وی بیان داشت: در این طرح که در هر منطقه و شهرستان اجرایی خواهد شد، تعداد دو مدرسه قرآنی پسرانه و دخترانه در پایه ابتدایی به شکل هیئت امنایی راه اندازی خواهد شد.

ماکنعلی بیان داشت: نحوه اداره مدارس به شکل عادی و در ساعات رسمی است با این تفاوت که در آن دانش آموزان طی هفته، شش ساعت اضافه فوق برنامه آموزش قرآن می بینند.

وی یادآور شد: در این برنامه تلاش می شود در پایان یک سال دانش آموزان بتوانند کاملا روانخوانی قرآن را فراگرفته و بر قواعد قرآنی مسلط شوند.

45 هزار دانش آموز لرستان برنامه های قرآنی را فراگرفتند

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان لرستان اظهار داشت: در طول سه ترم گذشته در338 مدرسه قرآنی استان لرستان 45 هزار دانش آموز توانسته اند آموزش های قرآنی را فرابگیرند.

علی قربانی افزود: آموزشهای قرآنی در مدارس قرآنی استان در ساعات غیر رسمی و اوقات فراغت دانش آموزان به آنان ارائه شده است.

استخدام 120 مربی قرآنی در لرستان

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: تاکنون تعداد 120 مربی قرآنی برای اجرای طرح مدارس قرآنی در سطح استان لرستان استخدام شده اند.

وی با بیان اینکه اساس نظام تعلیم و تربیت آموزش های قرآنی است، از مسئولان استانی و آموزش و پرورش خواست آموزش و پرورش استان لرستان را در اجرای این طرح حمایت کنند.

ماکنعلی ارتقای فرهنگ قرآنی را مهم ترین راهکار مقابله با دسیسه های دشمنان خواند، گفت: یکی از مشکلات جامعه در مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان این است که جوانان آشنایی لازم را با قرآن ندارند.

مدارس قرآنی هوشمند شوند

علی قربانی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش استان با بیان اینکه هوشمند سازی مدارس قرآنی لازمه ادامه این طرح است، اظهار داشت: با توجه به ضرورت استفاده از نرم افزارها باید مدارس قرآنی هوشمند شوند.