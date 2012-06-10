غرب در اندیشه ماجراجویی نظامی علیه سوریه/ "هیگ" از الگوی" بوسنی" سخن گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس در گفتگو با شبکه "اسکای نیوز" به طور ضمنی با القای شکست طرح کوفی عنان گفت : در حال حاضر زمان برای اجرایی شدن طرح "کوفی عنان" در حال از دست رفتن است.

وقتی از وی سوال شد که آیا دولت انگلیس ضروت اقدام نظامی در سوریه را رد خواهد کرد، مدعی شد: سوریه در آستانه فروپاشی و جنگ داخلی است، بنابراین ما نمی توانم ضرورت هیچ اقدامی را رد کنیم.

وی در پایان گفت اوضاع کنونی سوریه تداعی کننده اوضاع بوسنی در سال 1990 است.

اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس را می توان در راستای تلاش های غرب برای مداخله نظامی در سوریه به بهانه مداخله بشردوستانه در نظر گرفت.

همچنین اظهارات وزیر خارجه انگلیس به طور ضمنی اعترافی بر به کار بستن "الگوی بوسنی" از سوی غربی ها در سوریه است که طی آن طرح در سال 1990 کشورهای غربی ابتدا سلاح به بوسنی وارد کردند و بعد از ایجاد یک جنگ داخلی در این کشور مقدمات مداخله نظامی ناتو را فراهم کردند که نهایتا بعد از پایان جنگ به تجزیه کشور بوسنی و هرزگوین منجر شد.