هوای پایتخت ناسالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده های منو اکسید کربن و دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و بر میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر ازدو و نیم میکرون افزوده شده است. همچنین در میزان غلظت آلاینده ازن تغییری مشاهده نمی شود.

به گفته وی، در حال حاضر آلاینده منو اکسید کربن با 18 واحد کاهش نسبت به روز گذشته روی عدد 30، آلاینده ازن مانند روز گذشته روی عدد 43، آلاینده دی اکسید گوگرد با 5 واحد کاهش روی عدد 27 ایستاده است.

رشیدی اظهار داشت: همچنین آلاینده ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون با 30 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 121 و آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با 18 واحد افزایش روی عددد 78 قرار گرفته است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون در حال حاضر فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است .



وی افزود: گزارش هواشناسی حاکی ازآسمانی نیمه ابری و در اوایل شب در ارتفاعات ابری همراه با بارش و وزش باد است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم رای گرو ههای حساس باقی بماند.