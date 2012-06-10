به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در حاشیه نخستین تمرین تیم فوتبال استقلال برای حضور در دوازدهمین دوره لیگ برتر که عصر امروز در کمپ اختصاصی باشگاه این تیم برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از اینکه به استقلال بازگشته‌ام احساس خاصی دارم، می‌دانم مردم توقع خاصی از ما دارند.

وی با بیان اینکه جا دارد از آقای مظلومی و کادرفنی ایشان که زحمات زیادی برای استقلال کشیده‌اند، تشکر کنم افزود: امیدوارم بتوانم تیمی خوب را در فصل جاری به میدان بفرستم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اینکه شما رکورد استقبال هواداران علی پروین در کارگران را شکستید، اظهار داشت: چنین چیزی درست نیست، علی پروین استاد من است. در همینجا از همه پرسپولیسی‌ها از جمله مهدی عرب و دیگران که با من در ارتباط بودند، تشکر کنم.

قلعه‌نویی در پاسخ به این پرسش که چه نظری در مورد اینکه رویانیان یک تیم خوب در پرسپولیس می‌بندد، دارید،گفت: پرسپولیس هم باید کار خودش را انجام دهد. ما دنبال آن نیستیم که آنها چه بازیکنانی را جذب کرده‌اند بلکه در پی اجرای اهداف خودمان هستیم و تلاش‌مان این است در پایان فصل هواداران‌مان را خوشحال کنیم.

وی در مورد اینکه بازیکنان جدید مورد رضایتش بوده است، اظهار داشت: قطعا انتظارات من را برآورده کرده است، البته ما دو جای خالی داریم و در تلاش هستیم آن دو نفر را جذب کنیم.

امیرقلعه نویی در مورد سرنوشت بازیکنانی چون مجتبی جباری، رحمتی و فرهاد مجیدی گفت: ما در استقلال چارچوبی داریم که هر بازیکنی که بتواند در این چارچوب کار کند کنار ما خواهد بود. در مورد فرهاد مجیدی هم باید بگویم که ما قصد داریم میانگین سنی استقلال را پایین بیاوریم. فصل قبل میانگین سنی این تیم بالا بود و این فصل در تلاشیم این میانگین را پایین بیاوریم.

وی افزود: من به استقلال نیامده ام تا با کسی تسویه حساب شخصی داشته باشم. با این حال تلاش ما این است که تیمی قدرتمند بسازیم که بتواند انتظارات به حق هواداران را براورده کند. به همین خاطر هر بازیکنی که در چارچوب استقلال قرار داشته باشد در خدمتش خواهیم بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان در خصوص فهرست نفرات مازاد این تیم گفت: بنده لیستم را ارائه کرده‌ام و مشخص شده است چه کسانی از استقلال جدا شده‌اند.