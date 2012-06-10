به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها که در رده سنی نوجوانان در شهریار برگزار شد تیم پاورلیفتینگ هیئت پرورش اندام خرم آباد با کسب 7 نشان طلا، یک نشان نقره و یک نشان برنز عنوان اول این مسابقات را از آن خود کرد.

در این مسابقات رضا خادمی، سجاد مسعودی، مصطفی خادمی، محمد دلفان، سعید قربانی و امیرحسین خلیلی نشان طلا، علی‌رضا رضایی نشان نقره و کامران خسروی از تیم خرم آباد نشان برنز گرفتند.

موفقیت داور کشتی لرستان در دوره بین المللی داوری یونان

مسابقات کشتی سومین دوره قهرمانی حوزه‌ دریای مدیترانه با حضور کشورهای یونان، ترکیه، قبرس، تونس، مصر، فرانسه، الجزایر، کرواسی، صربستان، موناکو، اسپانیا، مراکش، پرتغال، ایتالیا و آلبانی به میزبانی شهر لاریسا یونان بر گزار شد.

در کنار برگزاری این دوره از مسابقات، کلاس داوری درجه 3 بین‌المللی برگزار شد که در این کلاس، سه داور ایرانی به نامهای علی سلمان‌پور از قم و فرشید میرهاشمی اقدم از تبریز و فرید بهرامی از خرم‌آباد حضورداشتند و در پایان علاوه بر داوری در مسابقات موفق به کسب درجه 3 بین‌المللی در رشته داوری کشتی شدند.

فرید بهرامی متولد 1357در خرم‌آباد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی است که بیش از یک دهه در رقابت‌های مختلف کشتی استان و کشورمان به قضاوت پرداخته است.

دونده لرستانی به سریلانکا رفت

تیم دوومیدانی ایران با 18 ورزشکار پس از استقبال مسئولان عالی فدراسیون دوومیدانی، تهران را به مقصد سریلانکا برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ترک کرد.

علی فهیمی دونده بروجردی تیم ملی کشورمان نیز در سه ماده‌ 1500 متر، 5000 متر و 4 در 400 متر امدادی در این مسابقات حضور خواهد یافت.

مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به مدت چهار روز در کلومبو سریلانکا برگزار در حال برگزاری است.

هیئت ورزشهای رزمی لرستان به عنوان هیئت برتر کشور انتخاب شد

از سوی فدراسیون ورزش‌های رزمی کشور، هیئت ورزش‌های رزمی لرستان به عنوان هیئت برتر کشور در سال ۱۳۹۰ انتخاب شد.

بنابر این گزارش پس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان فدراسیون، هیأت ورزش‌های رزمی لرستان به ریاست ایرج محمدی برای دومین سال پیاپی عنوان هیئت برتر کشور انتخاب شد.