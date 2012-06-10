نامه نوجوان اردبیلی به مقام معظم رهبری برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه و جشنواره ادبی "من و رهبرم" از سوی مرکز آفرینشهای ادبی کانون استان فارس بمناسبت نهم دی‌ماه "روز بصیرت و میثاق امت با ولایت" ویژه کودکان و نوجوانان 7 تا 17 سال برگزار شد.

برای این جشنواره بیش از 700 اثر در موضوعات شعر، داستان، متن ادبی، خاطره و نامه در قالب نامه به مقام معظم رهبری ارسال شده بود.

پس از بررسی و داوری این تعداد اثر و در پایان براساس آرا هیئت داوران جشنواره چهار نفر به عنوان برگزیده اعلام شدند و از دو نفر نیز تقدیر شد.

زهرا کریم‌زاده از اردبیل در قالب اثر با متن ادبی، عاطفه صباغیان، از مهدی‌ شهر سمنان در قالب اثر با شعر، مریم پاینده‌پور، از شیراز در قالب اثر شعر و فاطمه گشتیل از شهر هندیجان خوزستان در قالب اثر شعر برگزیدگان این جشنواره بودند.

همچنین طاها ادیب خردسال‌ترین شرکت کننده و حسین رضایی از تهران نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

