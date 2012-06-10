انتقال پیام و سیره شهدای موتلفه الگوی خوبی برای نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ذاکری در نشست مطبوعاتی که ظهر یکشنبه در دفتر این حزب در قم برگزار شد اظهار داشت: 26خرداد هرسال در سالروز شهادت چهار شهید حزب موتلفه اسلامی، شهیدان صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نیک نژاد و رضا صفارهرندی که از پیشگامان حرکت انقلابی امام راحل(ره) بودند، در سراسرکشور مراسمی برگزار می شود.



وی ادامه داد: امسال نیز مراسم چهل و هفتمین یادواره این شهدا روز 25 خرداد در بیت حضرت امام(ره) در قم برگزار خواهد شد.



عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: دراین مراسم ریاست مجلس شورای اسلامی، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین، نمایندگان حزب موتلفه اسلامی در سایر استان ها و ائمه جماعات حضور خواهند داشت.



وی با اشاره به مجاهدت شهدای 26 خرداد این حزب در سال 43، تاکید کرد: علت اصلی ترور انقلابی حسنعلی منصور توسط اعضای مؤتلفه خیانت این نخست وزیر به ملت ایران و ابلاغ لایحه کاپیتالاسیون به مجلس شورای ملی بود.



حجت الاسلام ذاکری دراین باره گفت: زمانی که امام خمینی(ره) از محتوای این لایحه و مذاکرات مجلس شورا و مجلس سنا مطلع می شوند، سخنرانی تاریخی خود را درروز چهار آبان درمدرسه فیضیه ایراد می کنند و حرکت انقلابی ملت ایران را برای نابودی رژیم پهلوی تسریع بخشیدند.



مسئول ستاد برگزاری چهل و هفتمین سالگرد شهدای این حزب ادامه داد: امام(ره) برای اطمینان از مواد لایحه مذکور شهید عراقی که یکی از موسسان حزب موتلفه اسلامی بودند را مامور کردند تا مذاکرات مجلس را پیرامون این موضوع به صورت مشروح تنظیم و در اختیار ایشان قرار دهند.



وی همچنین عنوان داشت: امام در سخنرانی خود در مدرسه فیضیه تاکید کردند که این لایحه خیانتی از سوی حاکمان است و هرکس سکوت کند مسئول است، بنابراین این سخنرانی انگیزه‌ای برای اعضای موتلفه اسلامی شد تا تصمیم بگیرند در دوره خفقان ایجاد شده پس از 15 خرداد 42 دست به حرکتی بیدار کننده بزنند.



ذاکری ادامه داد: این چهار شهید در ماه رمضان سال 43 و سه ماه پس ازسخنرانی امام در فیضیه، ترور انقلابی خود را اجرا کنند. این تصمیم در اول بهمن و درعملیاتی با نام بدر صورت گرفته است.



عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: این اقدام انقلابی که با حکم و اجازه مرحوم آیت الله میلانی صورت پذیرفت، اثر شگرفی در شروع مبارزات داشت.



وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری این چهار شهید حزب موتلفه را نورالله و نور خدا در زمان خودشان نامیدند: گفت: بنابراین اقدام این شهدا چراغ راهی در مبارزات ملت ایران شد و ماهم وظیفه داریم که یاد وخاطره همه شهدای انقلاب و علی الخصوص این عزیزان را گرامی بداریم.



حجت الاسلام ذاکری دراین باره ادامه داد: اگر در روحیات و حالات این شهدا تامل کنیم متوجه می‌شویم که برنامه ریزی و اجرای عملیات بدر با انگیزه ای الهی صورت گرفته است.



شهدای موتلفه مظلوم واقع شده‌اند



وی اضافه کرد: انتقال دادن پیام، سیره و عملکرد این شهدا می‌تواند الگوی خوبی برای نسل جوان و چراغ آینده آنها باشد.

وی تاکید کرد: درشرایطی که رنگ اخلاق در بعضی محافل سیاسی و اجتماعی کمرنگ شده است، معنویت این شهدا می‌تواند الگوی خوبی برای سیاستمداران کنونی کشور باشد.



قائم مقام دفتر حزب موتلفه اسلامی درقم در پایان با انتقاد از اینکه این شهدا مظلوم واقع شده‌اند، تاکید کرد: از اصحاب رسانه خواهش داریم تا گرامیداشت این عزیزان را انعکاس دهند و الگویی مناسب را برای نسل جوان مهیا سازند.

