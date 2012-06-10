نوزاد ربوده شده در همدان به آغوش خانواده بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز به گذر افزود: به دنبال دریافت خبری مبنی بر ربوده شدن نوزادی یک ساعته در یکی از بیمارستان های همدان، تحقیقات پلیس از عوامل شیفت بیمارستان آغاز شد و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران آگاهی همدان در تحقیقات گسترده پلیسی موفق به شناسایی خانمی شدند که اقدام به نگهداری کودکی کرده که متعلق به او نیست و واحدهای عملیات ویژه و پشتیبانی آگاهی اقدام به دستگیری این زن کردند.

رئیس پلیس آگاهی همدان گفت: این زن در بازجویی های اولیه خود را مادر نوزاد معرفی کرده که با بررسی مدارک های شناسایی و تناقض گویی های آشکار وی، تحقیقات تخصصی از متهم آغاز شد.

به گذر اضافه کرد: زن در اعترافات خود بیان کرد که هفت ماه پیش با همکاری یکی از کارکنان و غفلتی که در نگهداری کودک به میان آمد موفق به ربودن نوزاد شد.

وی اظهار کرد: به دنبال اعترافات متهم کارمند متخلف بیمارستان که 15 میلیون ریال وجه نقد برای همکاری در ربودن نوزاد دریافت کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

وی اضافه کرد: کارمند متخلف در بازجویی ها علت همکاری با این زن را نیاز مالی مطرح کرد.