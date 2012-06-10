برندهای اصفهان به بازارهای جهانی عرضه می شود/ تکلیف مجلس بر دوش دولت باعث گرانی نان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران اصفهانی با بیان اینکه با تشکیل کانون کیفیت و بهره وری کسب و کار استان، گام‌های خود را برای تحقق جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی برداشته‌ایم، اظهار داشت: با ایجاد این کانون کسب و کار استان در یک مسیر هدفمند و یکپارچه حرکت خواهد کرد و زمینه لازم برای فراهم کردن یک اقتصاد پویا مهیا می‌شود.

وی ادامه داد: کاهش تورم، اشتغال‌زایی، تجاری سازی، تقویت صادرات، حذف واسطه‌ها، شکستن انحصارها، شفاف‌سازی اقتصادی، انتقال دانش و تکنولوژی از جمله نتایج این کانون برای جامعه کسب و کار استان اصفهان است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه کارآفرینی، تولید، برنامه‌ریزی، اشتغال‌زایی و خصوصی سازی از ارکان اصلی کارآفرینی و اساس پیشرفت و توسعه جوامع است، تصریح کرد: اگر ملتی کارآفرین باشد منابع زیرزمینی خود را نیز در راستای توسعه زیر ساختی و زیر بنایی به کار می‌گیرد و در این جاست که نوآوری‌ها و کارآفرینی نقش حیاتی دارد.

وی با تاکید بر اینکه استان اصفهان به عنوان یک قطب اقتصادی و تولیدی در کشور دارای زمینه و توان لازم در راستای استقلال اقتصادی و بهره‌وری اقتصادی است، گفت: تولیدات استراتژیک باید در اولویت جهاد اقتصادی در استان اصفهان قرار گیرد.

ذاکر اصفهانی بیان داشت: عوامل ضد تولید باید شناسایی و برطرف شود و کانون کیفیت و بهره‌وری کسب و کار استان اصفهان در این زمینه راهکارهای لازم را به صنایع، شرکت‌های تجاری و کسب و کارهای استان ارائه دهد.

وی با بیان اینکه جهت‌گیری برنامه‌ریزی کانون کیفیت و بهره‌وری کسب و کار استان به سمت و سوی بهره‌وری از تولید در راستای اقتصاد پویا است، افزود: مدیریت استان درصدد ایجاد برنامه واحد و یک‌پارچه برای جهش‌های اقتصادی در کسب و کارهای استان است که این امر با استفاده از دانش روز و تکنولوژی‌های مرتبط ایجاد می‌شود.

استاندار اصفهان خواستار مشارکت صاحبان مشاغل و کسب و کارهای و نیز متخصصان استان در کانون کیفیت و بهره‌وری کسب و کار شد و ادامه داد: این امر زمینه را برای جهش‌های اقتصادی بزرگ و همچنین بهره وری بهتر فراهم می‌کند.

وی در ادامه به با اشاره به اینکه مرکز هم‌اندیشی توسعه استان اصفهان از کانون‌های فکری مختلف تشکیل شده است، اظهار داشت: این مرکز در سال 89 طرح مطالعاتی و تحقیقاتی را در زمینه ارتقا سطح کیفی و بهره وری کسب و کارهای استان آغاز کرده است.

ذاکر اصفهانی اضافه کرد: مرکز هم‌اندیشی توسعه استان یک کانون دانش بنیان بوده و با استفاده از دانش روز و تجربیات داخلی و خارجی آماده ارتقا بهره وری کسب و کارهای استان است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه باید از پرداختن به هر آنچه برای پیشرفت استان و کشور سودی ندارد، دوری کرد.، گفت: در سه سالی که به عنوان استاندار اصفهان مشغول به خدمت هستم فعالیت های دامنه داری در بخش های مختلف عمرانی، اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و سایر قسمت ها شده است.

استاندار اصفهان بیان داشت: با فرهنگ سازی زمینه های کار، تولید و اشتغال فراهم می شود و در استان اصفهان این روند تسهیل و نسبت به گذشته شرایط بهتر شده است.

نگاه های منطقه ای تعدادی از نمایندگان مجلس بودجه ای را برای سالن سران مصوب نکرد



وی در ادامه در ارتباط با عدم تصویب بودجه سالن اجلاس سران از سوی مجلس و در اختیار قرار دادن مابقی تعهدات دولت به شهرداری اصفهان اظهار داشت: نظر بر این بود که سالن اجلاس سران در اصفهان ساخته شود ، چرا که این شهر ظرفیت‌های فراوانی را در حوزه گردشگری داشت و مقرر شد دولت 100 میلیارد تومان به مجری طرح که شهرداری اصفهان بود، بپردازد.

ذاکر اصفهانی افزود: البته دولت تاکنون 20 میلیارد تومان را پرداخت کرده اما مجلس با پرداخت باقی‌مانده مطلب موافقت نکرد که این امر به دلیل نگاه‌های منطقه‌ای تعدادی از نمایندگان بود.

وی با اشاره به اینکه اصفهان با دارا بودن سالن اجلاس سران به بخشی از جایگاه بین‌المللی خود در گذشته باز می‌گردد، گفت: این شهر در عصر صفوی محل رفت و آمد پادشاهان و سفرای کشورهای مختلف بوده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: در جلسه هیئت دولت به اصفهان سعی می‌کنیم در مورد تعهدات دولت در این بخش بحث و گفت‌وگو داشته باشیم.

دست بسیاری از سودجویان در نان بسته می شود



وی در ارتباط با افزایش قیمت نان در اصفهان گفت: مجلس تکلیفی را بر عهده دولت مبنی بر افزایش قیمت خرید گندم تضمینی از ۳۶۰ به ۴۲۰ تومان گذاشت، بنابراین باید نرخ نان رشد می‌یافت.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه قیمت نان با سازوکار دستگاه‌های مرتبط در استانداری هر استانی تعیین می‌شود، اظهار داشت: با اجرای این امر دست بسیاری از سودجویان بسته می‌شود.

وی با بیان اینکه با تصمیم گیری‌ها و سازوکارهای عادلانه‌ای نرخ انواع نان در استانداری اصفهان بررسی شده است، گفت: با تشکیل جلسه‌های متعدد بر اساس رقم‌های اعلام شده در ۱۹ فروردین سال‌جاری نرخ انواع نان تعیین و به تمام دستگاه‌های مرتبط و فرمانداری‌های ارسال شده است.

ذاکر اصفهانی در مورد قیمت انواع نان گفت: قیمت جدید نان سنگک در استان اصفهان ۵۲۵ تومان، نان بربری ۳۰۰ تومان، نان تافتون (ماشینی) ۱۶۰ تومان و نان لواش ۱۲۵ تومان تعیین شده است.

وی اضافه کرد: همچنین نرخ جدید تافتون (تنوری) با سبوس‌گیری ۱۲ درصدی آرد و قیمت آرد مصرفی ۵۴۶ و ۱۹۰ گرم وزن به چانه با بهای ۱۶۰ تومان و تافتون (تونلی) با وزن چانه به گرم ۲۰۰، ۱۲ درصد سبوس‌گیری آرد و نرخ آرد مصرفی ۵۴۶ با قیمت ۱۲۵ تومان عرضه می‌شود.

استاندار اصفهان بیان داشت: تافتون(طرح کمشچه) با وزن چانه به گرم ۳۵۰ و ۱۲ درصد سبوس‌گیری آرد و نرخ آرد مصرفی ۵۴۶ با بهای ۲۲۵ تومان در اختیار مردم استان اصفهان قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: نان نیمه حجیم با وزن چانه به گرم ۵۰۰ و ۱۲ درصد سبوس‌گیری ۵۴۶ با بهای ۲۷۵ تومان عرضه می‌شود.

ذاکر اصفهانی بیان داشت:با توجه به اینکه در آنالیز نرخ نان تمام مواد مصرفی لحاظ شده است، نانوایان موظف به مصرف خمیر مایه بهداشتی برای بهبود کیفیت هرچه بیشتر نان هستند.

تکمیل مصلی اصفهان هیچ مشکلی ندارد



وی در ادامه به تکمیل پروژه مصلای اصفهان اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز با توجه به هزینه های آن در حال ساخت است و هیچ مشکلی ندارد.

استاندار اصفهان همچنین در باره ورزشگاه نقش جهان گفت: این پروژه نیز با اقداماتی که در اصفهان و تهران صورت گرفت به سرعت در حال انجام است.

وی در پایان به مسئله کمبود آب در استان اشاره کرد و گفت: آب در استان یکی از موضوعات مهم و کلیدی استو بخش زیادی از مدیران استان به صورت شبانه روزی در این زمینه در حال کار هستند تا بتوانند حداقل رضایت مردم را فراهم کنند.

ذاکر اصفهانی اظهار داشت: حجم آب در پشت سد زاینده رود بسیار کم است و باید این آب مدیریت شود.

